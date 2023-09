La PAH diu que «és factible que es retorni l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris als consumidors afectats»

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha assegurat aquest dimecres que «és factible que es retorni l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) de les hipoteques als consumidors afectats».

La portaveu de la PAH de Mallorca, Àngela Pons, ha animat als afectats pel IRHP al fet que s'informin i demanin que se'ls retorni part d'aquest capital pels interessos que han pagat de més, malgrat l'última sentència de l'Audiència Provincial de Balears, que ha «tirat cap endarrere» un d'aquests recursos del IRPH.

En concret, Pons s'ha referit a la sentència que, sota el seu judici, el jutjat número 17 de Palma ha dictat a favor de la banca «en contra del criteri» del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), i ha recordat que la Unió Europea assenyala que s'ha de revisar cas per cas.

«És important informar el consumidor i que sàpiguen que es pot lluitar, que tenen el dret legal de demanar que se'ls retorni aquests diners, que no és una utopia, sinó un fet real, igual que en el seu moment ho van ser les clàusules sol. Això és una cosa que es pot dur als jutjats i es pot guanyar», ha explicat Pons.

A més, ha assegurat que la Plataforma sol·licitarà una reunió amb el degà dels jutjats per a demanar-li, per escrit, que parli amb els jutges del que és el IRPH i de per què s'ha de donar la raó al ciutadà.

«Estam convençuts que quan el degà llegeixi aquest escrit no hi haurà cap jutge que no pugui declarar que l'IRPH no sigui favorable a l'usuari», ha afirmat.

Així mateix, ha recordat que l'IRPH és una cosa que, per exemple, Unió de Crèdits Immobiliaris, una entitat bancària unida al banc Santander, té en totes les seves hipoteques. «El 100% de les hipoteques d'Unió de Crèdits Immobiliaris tenen l'IRPH, és a dir, parlam de centenars, de milers de persones que tenen aquest tipus d'hipoteques», ha detallat.