Els metges residents fugen de la sanitat pública de Madrid i poden venir a les Balears sense saber català

Diversos mitjans de comunicació s'han fer ressò del dèficit en la cobertura de places ofertades pel sistema sanitari públic de la Comunitat de Madrid. Segons informen, la majoria de metges que han acabat la seva formació com a residents han optat per no cobrir les places de la seva especialitat i anar a altres llocs de l'Estat a treballar.

L'especialitat amb una desproporció més exagerada és la pediatria, en què només un dels 84 especialistes ha decidit quedar a Madrid, on s'oferien 82 places. En medicina familiar, que oferia 173 places als 198 residents especialistes, només 41 han volgut ocupar-les.

Això denota, segons afirmen veus properes a l'esquerra, una desconfiança generalitzada cap el sistema sanitari públic madrileny. Denuncien que les polítiques restrictives del PP d'Isabel Díaz Ayuso, que contrastava els defectes de la gestió pública i les virtuts del sector privat, ha suposat una devallada en la qualitat.

Aquest fet pot tenir un efecte en qüestió lingüística, ja que tots aquests especialistes, sobretot en els camps de la salut assistencial, es poden desplaçar a territoris que tenen llengua pròpia on hi hagi amb places vacants. Així, res impedeix que aquests residents madrilenys obtenguin plaça a les Illes Balears, sense la necessitat d'acreditar el coneixement de llengua catalana per a treballar-hi.