La Sindicatura de Comptes avala els contractes de Cort amb matisos

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears Balears ha lliurat al Parlament l'informe dels contractes, subvencions i convenis de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2020. En aquest informe, l'òrgan estatutari conclou que el compliment de la legalitat per part de Cort és favorable.

L'informe consisteix en una fiscalització de compliment de la legalitat que ha dut a terme per a comprovar si el Consistori compleix les disposicions legals i reglamentàries que li són aplicables. L'abast de la fiscalització comprèn la revisió dels contractes no menors formalitzats i menors adjudicats, de les subvencions amb convocatòria i de les de concessió directa, així com dels convenis subscrits, tant de l'Administració general de l'Ajuntament com de les seves entitats dependents.

A part de les limitacions a l'abast i de les incidències més significatives, la Sindicatura ha considerat necessari ressaltar les incidències detallades en cadascun dels apartats de l'informe, que, d'altra banda, els òrgans responsables han de tenir en compte i, en el seu cas, corregir. A més, el document conté un total de 41 recomanacions, de les quals 28 estan relacionades amb els procediments de contractació; set, amb la gestió de les subvencions, i sis, amb la dels convenis.