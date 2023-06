La Unió Sindical Obrera critica la «manca de qualitat» de l'ocupació generada

La Unió Sindical Obrera (USO) a les Balears ha qualificat de «molt positives» les xifres de la desocupació al maig a les Illes. Igualment, ha assegurat que l'ocupació que s'està generant, en moltes ocasions, «no és de qualitat».

En un comunicat del sindicat aquest divendres, el sindicat ha celebrat que la nostra comunitat lideri el descens de l'atur al maig de tot l'Estat respecte al mes anterior, amb una reducció del 7,13 per cent. La reducció de l'atur en relació el mateix mes de l'any passat és encara més pronunciada i s'ubica al 20,5 per cent interanual.

Des del sindicat han remarcat que cal no oblidar que «també ha augmentat el nombre de persones que, malgrat tenir ocupació, s'han donat d'alta com a demandants». USO ha assegurat que el motiu és que «un gran percentatge dels contractes no són de qualitat: són contractes parcials o eventuals que no permeten mantenir una economia personal o familiar estable».

El secretari general d'USO a les Balears, Juan Antonio Salamanca, ha assenyalat que les llistes de demandants suposen «un clar símptoma que l'ocupació que s'està generant, en moltes ocasions, no és una ocupació de qualitat, que permeti tenir un projecte de vida a mitjà termini».

A més, ha proposat obrir el debat sobre la reducció de la jornada completa. «Potser és el moment de posar sobre la taula de quantes hores ha de ser una jornada laboral completa, que sigui realment eficient per a empreses i persones treballadores, ja que la càrrega de treball s'ha reduït gràcies als avanços tecnològics i la societat ha d'evolucionar a noves formes, més sostenibles i eficients de funcionament», ha plantejat Salamanca.