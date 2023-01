CCOO Balears: «És necessari un pacte social i polític sobre turisme»

Segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d’Ocupació i Economia Social, el 2022 acaba amb un total de 35.851 aturats registrats a les Balears. Respecte al mes de novembre la desocupació disminueix un -1,74% (-636) i per comparació amb el desembre del 2021 la disminució se situa en el -35,95% amb un decreixement de -20.123 aturats.

Per sectors, l’atur disminueix, en nombres absoluts, a Agricultura (-8), a Indústria (-8), a Serveis (-648), i a Sense Ocupació Anterior (-11); mentre que augmenta a Construcció (+39).

Pel que fa a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, la mitjana mensual se situa ara en les 458.022 altes, una xifra que disminueix per comparació al mes de novembre en un -4,06% (-19.373) tot i augmentar en termes anuals en un +3,95% (+17.412), de manera que el nombre actual d’afiliacions és superior al d’anys anteriors.

A les Illes s’han registrat en el darrer mes un total de 18.854 contractes dels quals el 54,29% són indefinits. Això suposa un augment del 163,95% de la contractació indefinida durant l’any 2022 com a conseqüència de l’aplicació de la reforma laboral.

Les dades que s’han presentat són les habituals de la campanya de Nadal en la qual disminueix el nombre de persones en situació de desocupació, per a poder donar resposta a la forta demanda de productes i serveis que té lloc en aquestes dates.

Per a CCOO, l’any que ha acabat ha estat un any de recuperació econòmica i, per tant, de descens de la desocupació, «però no ens conformarem sinó que exigirem fortes pujades

salarials que ajudin les persones treballadores a fer front als elevats preus de la cistella de la compra i de l’habitatge».

A més, destaquen que les condicions laborals de tots els treballadors de les Balears són l’altre element clau a tenir en compte a l’hora de negociar els nous convenis d’enguany; «unes condicions de treball de les quals ha de desaparèixer la sobrecàrrega de feina o el no respectar els dies de descans, entre altres, i que han de contemplar la formació de les persones treballadores com un pilar fonamental del canvi de model productiu que demandem».

«Som conscients que vivim moments de gran incertesa tant en l’àmbit econòmic com ambiental, per la qual cosa es fa obligatori un gran pacte social i polític sobre turisme -el nostre principal motor econòmic- que contempli aspectes com la diversificació cap a un model més sostenible i que generi ocupació durant tot l’any, o la lluita contra l’emergència climàtica», remarca CCOO.

Per això, consideren que «és el moment de realitzar el canvi de model turístic que ens posicioni com a referents mundials del sector, no només per la qualitat del servei ofert sinó per les òptimes condicions de feina dels seus treballadors i treballadores».