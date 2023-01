Les Balears lideren l'encariment de l'habitatge per catorzè mes consecutiu

Les Balears lideren per catorzè mes consecutiu l'increment del preu de l'habitatge després de registrar al quart trimestre del 2022 un augment del 8,1% respecte al mateix període de l'any anterior, segons l'Informe d'Habitatge realitzat per la consultora Gesvalt amb dades pròpies i publicat aquest dilluns.

Preus a diferents velocitats

Gesvalt observa al seu informe que el quart trimestre de l'any ha consolidat «les diferents velocitats de creixement del preu de l'habitatge» a l'Estat espanyol.

Per segon període consecutiu, els majors augments de preu s'han donat a les Balears, on l'habitatge es va encarir un 8,1% el quart trimestre i manté el lideratge per quinzè mes consecutiu.

A Navarra, el quart trimestre va deixar una alça dels preus del 6%, seguit del 5,2% de la Comunitat de Madrid i del 5,1% del País Valencià. Amb l'excepció d'aquesta darrera, que va registrar un augment del 5,4% el tercer trimestre, totes les altres regions han accelerat el creixement en aquest darrer període de l'any, cosa que ha augmentat les diferències amb la resta de territoris.

D'altra banda, el quart trimestre també ha marcat la ruptura a la baixa dels preus de l'habitatge a Galícia, que havia registrat caigudes durant sis trimestres consecutius. Durant els tres darrers mesos de l'any, el preu de l'habitatge ha augmentat un 0,1%.

Lloguers a l'alça

Els preus dels lloguers han mostrat una tendència alcista en la darrera part de l'any. El quart trimestre, la renda dels lloguers ha crescut un 12,3% a Jaén, un 12% a Màlaga, o un 8,5% a Cadis, entre altres repunts provincials. Les úniques excepcions varen ser Còrdova i Osca, amb contraccions interanuals de l'1,5% i del 0,7%, respectivament.

Pel que fa a les xifres totals, Barcelona torna a liderar els preus més elevats, amb el metre quadrat de lloguer a 18,21 euros de mitjana. A Madrid, es va situar en els 15,88 euros per metre quadrat entre octubre i desembre, mentre que a Guipúscoa va arribar als 15,61 euros per metre quadrat.

Les províncies més assequibles varen ser Jaén, amb el preu del metre quadrat de lloguer en 4,81 euros, i Conca, en 4,90 euros per metre quadrat al mes.