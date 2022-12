Inversions de Qatar a l'Estat espanyol: Ibedrola, PRISA, grup IAG, immobiliària Colonial i El Corte Inglés

Qatar disposa de la segona major reserva de gas natural del món, té la renda per càpita més alta del planeta i un dels fons sobirans més potents del món.

Amb aquestes credencials, Qatar estén els seus tentacles arreu del món a través dels seus fons d'inversió. A l'Estat espanyol, les inversions de la dictadura teocràtica abasten diversos camps estratègics.

A l'Estat espanyol, Qatar disposa d'una cartera d'inversions de més de 2.700 milions de dòlars que van des d'empreses energètiques a esportives, passant per mitjans de comunicació o empreses turístiques.

La joia de la corona és Ibedrola, companyia de la qual Qatar controla el 8,57% de les seves accions.

En l'àmbit del turisme, participa a empreses com Marina Port Tarraco, una instal·lació per a l'amarrament de iots de luxe, els hotels W de Barcelona o Intercontinental de Madrid o el grup IAG, al qual pertanyen Ibèria i Vueling.

També controla inversions en sectors com el dels mitjans de comunicació, ja que té accions de PRISA, el comerç, amb capital en El Corte Inglés, o l'immobiliari, on posseeix part de la companyia Colonial.

En l'àmbit esportiu, Qatar controla el club Cultural Leonesa.