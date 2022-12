La Seguretat Social perd 80.387 cotitzants al novembre a les Balears però l'afiliació creix un 4,7% respecte al 2021

La Seguretat Social va registrar al novembre una mitjana de 477.394 afiliats a les Balears, cosa que implica un 14,4% menys que a l'octubre (80.387 afiliats menys), però un 4,7% més que el 2021 (21.556 més), segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Aquesta xifra es divideix en 379.389 afiliats al Règim General (d'ells, 2.460 al sistema especial agrari i 9.271 al de la llar); 95.920 són autònoms; i 2.084 són al Règim Especial dels Treballadors de la Mar.

Si en lloc de l'afiliació mitjana s'observa la dada a darrer dia de mes, les Balears varen tancar el novembre amb 461.520 cotitzants, davant els 512.085 amb què va acabar octubre.

Així mateix, hi consten 297 treballadors inclosos en Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a darrer dia de mes; 141 són homes i 156, dones; 102 estaven afectats per una suspensió de treball parcial i 195, total.

Els treballadors en ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) s'han situat en 235 en finalitzar el mes a les Balears. Així mateix, el 30 de novembre hi havia 36 treballadors en un ERTO per força major, i 26 a l'ERTO sectorial d'agències de viatges.