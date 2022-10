Hipercentro, Ansa per Ansa, Forn Fondo, Sirena-Art i Nuëet, guardonats amb els Premis Senalla de Comerç

Aquests dijous a Raixa, en el terme municipal de Bunyola, s'ha fet la primera edició dels Premis Senalla de Comerç a les Illes Balears, guardons organitzats conjuntament entre la Confederació Balear de Comerç (CBC) i la Direcció General de Comerç de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Els premis se celebren per primera vegada aquest 2022 amb l’objectiu de reconèixer la tasca feta pel sector a les Illes Balears.

Aquesta primera edició dels Premis Senalla ha atorgat premis en cinc categories diferents:

Premi Senalla a la Trajec tòria Professional , que ha reconegut la trajectòria del Pedro Gonzalo Aguiló , d’Hiper Manacor. Va recollir la placa el seu fill Josep Lluís Aguiló , qui ha destacat la importància del treball dut a terme per la seva família.

Premi Senalla a Emprenedors , atorgat a Yolanda Febrer Borràs , creadora de la tenda de bosses Ansa per Ansa , a Menorca.

Pau Llull , de Forn Fondo , ha rebut el Premi Senalla a Comerç Emblemàtic , per la seva continuïtat en el temps i rellevància.

La Sirena-Art , d’Eivissa, el propietari del qual és Daniel Ramón Costa , ha rebut el premi Senalla Disseny .

Finalment, el premi Jove emprenedora s’ha atorgat a Aixa Torres, de Nuëet, a Formentera.

«Aquestes categories representen les bases sobre les quals volem assentar el comerç local; el nostre objectiu no és sinó enfortir el teixit urbà i comercial de les Illes per donar relleu al seu potencial humà i creatiu», ha dit el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, qui ha assenyalat una altra vegada que «el comerç de proximitat és una activitat econòmica que manté vius els nostres nuclis urbans, que els fa singulars i conformen la identitat dels municipis».

L’acte ha inclòs també un reconeixement especial a expresidents de la Confederació i altres personalitats que han format part d’aquesta associació. Un reconeixement justificat, perquè en paraules de Mateo Cunill, president de la CBC, «han col·laborat de manera desinteressada per tots i cadascun de nosaltres, els comerciants d’aquesta terra». Han rebut aquesta distinció Pau Bellinfante, Bartolomé Servera, Antonio Villalonga i Bernat Coll.

A més, el vicepresident Yllanes ha volgut aprofitar la gala per recordar que el Govern invertirà gairebé sis milions d’euros en ajuts a la modernització del comerç per a l’any 2023, uns pressuposts que ha qualificat de «rècord històric». Es tracta dels 2,8 milions d’euros del Fons Tecnològic Comerç, que la Direcció General de Comerç posarà en marxa a final d’any per a projectes tecnològics exclusivament del sector comercial. Els 2,5 milions que Vicepresidència destinarà el 2023 a ajuts al comerç detallista i emblemàtic es focalitzaran en tres eixos: la continuïtat i el relleu generacional dels comerços emblemàtics; la renovació i la millora dels espais físics dels establiments de proximitat; i l’estalvi energètic i la sostenibilitat; a més d’un altre milió d’euros destinat a la ja tradicional campanya de bons comercials.

«Creim sincerament que sense un Hipercentro, un Ansa per Ansa, un Forn Fondo, un Sirena-Art o un Nuëet, els nostres municipis serien llocs més tristos i mancats de vida al carrer», ha conclòs el vicepresident.