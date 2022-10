Pertànyer a L'Estat espanyol, un mal negoci per a les Illes Balears: 20 dades

Les Illes Balears aporten més d'un 14% del seu PIB a les arques de l'Estat, cosa que no passa enlloc del món.

Les Illes Balears paguen entre 3.500 i 4.200 milions d’euros més del que l'Estat espanyol els retorna en serveis cada any.

L'Estat espanyol rep cada any de cada ciutadà de les Balears entre 3.500 i 4.200 euros més dels que li retorna en serveis i inversions.

L’espoli fiscal és una hipoteca brutal: només durant l'època autonòmica, més de 150.000 milions d'euros han anat a Madrid i no han tornat.

Les Illes Balears obtenen inversions per part de l’Estat espanyol en infraestructures molt per davall de la mitjana.

Les Balears tenim la despesa anual per habitant en serveis socials més baixa de tot l'Estat.

A les Balears hi ha 450 targetes sanitàries per metge més que les que recomana l'OMS.

Mentre el Govern espanyol inverteix 2 euros per habitant a Andalusia o Extremadura per a subvencionar llibres i material escolar, a les Illes Balears la inversió és de 0'8 euros per habitant, la més baixa de tot l'Estat.