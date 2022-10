358 entitats culturals, socials i esportives varen ser beneficiàries dels ajuts de la Fundació Guillem Cifre de Colonya al 2021

Aquest dijous s'ha celebrat a la Sala d’Actes del Club Pollença l’acte anual amb les entitats beneficiàries de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Colonya, per la seva naturalesa fundacional com a caixa d’estalvis, destina els seus beneficis a obra social per a la millora integral del seu entorn. Des de 1991, aquesta obra social la gestiona la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

En aquest acte, es reuneixen els representants de Colonya amb els de les associacions i entitats que reben ajudes de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per tal de poder dur a terme les seves activitats en les àrees d’actuació en les quals incideix la Fundació Guillem Cifre de Colonya que són la social-assistencial, protecció del medi ambient, cultural i promoció de l’esport base i escolar.

Així, 358 entitats culturals, socials i esportives amb 362 activitats realitzades en aquestes àrees reberen durant el 2021 ajudes de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, situant l’import que ha destinat Colonya al 2021 a la realització d’obra social en 472.611 euros, dels quals 399.324 es destinaren a l’àrea social-assistencial i de protecció mediambiental, 37.335 a l’àrea cultural i 35.952 a l’àrea esportiva.

En aquesta trobada, a més de la intervenció del president de Colonya i de donar-se informació del que és l’activitat de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, s’inicià el cicle titulat 'Treballam per al bé comú', en el qual un representant d’una d’aquestes entitats explica la tasca que desenvolupen. Enguany, s'ha comptat amb les intervencions del president del Reial Club Nàutic del Port de Pollença, Mateu Dupuy, i del piragüista, medalla de bronze als Jocs Olímpics de Londres, Sete Benavides.