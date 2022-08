El Govern immobilitza 12 vehicles i imposa sancions per valor de 21.000 euros dins el Pla contra l’intrusisme en el transport públic

El Servei d’Inspecció de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre del Govern, ha immobilitzat 12 vehicles, entre els dies 2 i 4 d’agost, i ha imposat un total de 12 sancions per valor de 21.012 euros dins el Pla d’Inspecció contra l’intrusisme en el sector del Transport Públic de viatgers a l’aeroport de Palma.

Es tracta de vehicles VTC amb autorització d’Extremadura que venien prestant serveis de transfer, bàsicament amb origen i destinació a l’aeroport de Palma.

Segons ha constatat el Servei d’Inspecció, aquests vehicles no havien comunicat cap servei de transport públic de viatgers en vehicle VTC a la seva comunitat autònoma –Extremadura- en el Registre de Serveis VTC del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). A més, superaven el termini màxim de deslocalització de vehicles VTC d’altres comunitats autònomes a les Illes Balears, establert en 18 dies quan la presència d’aquests vehicles ja s’havia detectat des del mes de juny. També superaven el 20% de serveis fora de la seva comunitat en un còmput de tres mesos, tenint en compte que en aquest cas han prestat el 100% del servei fora del seu territori. Finalment, dos d’aquests vehicles no disposaven de cap autorització de transports VTC.

Des del 2 d’agost el Servei d’Inspecció de la Direcció General de Mobilitat va començar a denunciar i immobilitzar l’activitat il·legal d’aquests vehicles a Balears, en funció del que disposa l’article 141.39.1 de la Llei 16/1987 d’Ordenació dels Transports Terrestres.

Com a resultat, s’han formulat contra aquests vehicles deslocalitzats un total de 9 denúncies per prestar servei de transport públic de viatgers en vehicle VTC d’Extremadura fora de la seva comunitat, superant el termini màxim de deslocalització (9.009€), 2 denúncies per realitzar serveis de transport públic de viatgers sense autorització de transports (8.002€) i 1 denúncia per trencar l’ordre d’immobilització del vehicle (4.001€).

«Des del Servei d’Inspecció se seguirà a diari controlant, denunciant i sancionant aquest tipus de conductes infractores fins que cessin i tots els vehicles VTC que operin a les Illes Balears ho facin dins el marc legal, erradicant qualsevol tipus d’intrusisme al sector» ha explicat el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins el Pla d’inspecció contra l’intrusisme en el sector del transport públic de viatgers a l’aeroport de Palma i a l’illa d’Eivissa, i contra l’intrusisme en el sector de mercaderies 2022, que impulsa la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Aquest Pla contempla 122 actuacions a l’aeroport de Palma, per part del Servei d’Inspecció de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre en col·laboració amb la Guàrdia Civil, Policia Local i AENA. Actuacions que consisteixen en controls aleatoris en totes les franges horàries, incloent també els caps de setmana i que duen a terme dispositius de fins a quatre agents, en funció de la disponibilitat i les tasques de control a realitzar. Entre els principals objectius de l’acció inspectora hi ha la detecció de persones i vehicles que puguin realitzar serveis de transports de viatgers sense autorització, així com el control de vehicles VTC.