L'ingrés mitjà per persona va ser d'11.235 euros el 2020 a les Balears, amb una taxa de risc de pobresa del 17,6%

Els ingressos mitjans per persona varen assolir el 2020, any de la Covid-19, els 11.235 euros a les Balears, que va presentar aquell mateix any una taxa de risc de pobresa del 17,6%, segons l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l'any 2021 publicada aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Atenent aquestes dades, i en relació ara al 2021, l'arxipèlag es va situar entre els territoris amb els percentatges més baixos de persones que arribaven a final de mes amb «molta dificultat», amb un 5,4%.

Dins d'aquestes dificultats econòmiques de les llars de les Illes Balears, el 35% no es va poder permetre anar de vacances fora de casa almenys una setmana a l'any, el 30,9% no va tenir capacitat per a afrontar despeses imprevistes i el 20,3% va tenir retards en els pagaments relacionats amb l'habitatge principal.

Dades a nivell estatal

A nivell estatal, els ingressos mitjans varen arribar als 12.269 euros el 2020, fet que suposa un 0,2% menys que el 2019 i el primer descens d'aquest indicador des del 2013. Així, després de sis anys consecutius d'augments, l'ingrés mitjà per persona es va situar fa dos anys 23 euros per sota dels de 2019 (12.292 euros).

Tenint en compte els ingressos del 2020, el percentatge de població amb ingressos per sota del llindar de risc de pobresa va assolir el 2021 el 21,7% de la població resident a l'Estat espanyol, set dècimes per sobre de la xifra de l'any anterior.

Els ingressos mitjans anuals més elevats el 2020 es varen donar al País Basc (15.544 euros per persona), Navarra (15.269) i Madrid (14.836), mentre que els més baixos varen correspondre a Extremadura (9.500 euros per persona), Múrcia (9.931) i Andalusia (9.915).