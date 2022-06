El Consell de Mallorca obri una línia d'ajuts per enfortir projectes d'economia social i solidària

El Consell de Mallorca destinarà un milió d'euros a consolidar projectes d'economia social i solidària mitjançant un pla específic. La convocatòria s'ha dividit al 50% entre entitats amb ànim de lucre i sense i permetrà als beneficiaris obtenir entre 5.000 i 60.000 €.

La novetat és que també se'n podran beneficiar, a més d’aquelles empreses, cooperatives, fundacions o mutualitats que tenguin una botiga oberta al públic, empreses d'inserció, centres especials d'ocupació, confraries de pescadors i societats agràries de transformació.

«A Mallorca existeixen moltes iniciatives d'economia social, a les quals volem donar un impuls perquè són aliades en la transformació a un model econòmic més just, resilient i sostenible que volem liderar», ha destacat el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora. L’objectiu d’aquestes ajudes és afavorir «el desenvolupament local», així com aconseguir que els «valors socials, ecològics i ètics siguin més potents i competitius».

El conseller considera que aquesta línia d'ajudes vol incentivar inversions que no només repercutiran en aquestes empreses i entitats, sinó que a més incidiran directament en el conjunt de la societat. «Els ajuts pivoten entorn de tres eixos fonamentals i estratègics que al llarg de la legislatura s'han convertit en una prioritat del Consell: millorar l'eficiència energètica com a eina de lluita contra l'emergència climàtica, apostar per les noves tecnologies com a revulsiu del canvi de model i la supressió de barreres arquitectòniques per fer espais més amables i accessibles a tothom», ha explicat.

Alzamora ha recalcat que «en el procés de transformació i canvi de model, l'economia social juga un paper clau» i, per això, «totes aquestes iniciatives parteixen de la nostra sensibilitat cap als col·lectius més vulnerables i la determinació per rompre amb la discriminació social», ha conclòs.