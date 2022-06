El BCE actua d'urgència davant l'endeutament de l'Estat espanyol

El Banc Central Europeu s'ha reunit aquest dimecres d'urgència per a preparar un pla específic per ajudar els països amb el deute disparat. Concretament, la preocupació se centra en l'augment de preus i la inflació desbocada, d'ençà que va esclatar la guerra d'Ucraïna, a l'Estat espanyol i Itàlia.

Els plans previstos com apujar el tipus d'interès i deixar de comprar deute públic continuen endavant, però l'organisme internacional ha assegurat que serà més flexible amb aquests estats. De moment, des que el BCE ha anunciat aquesta mesura, el deute de l'Estat espanyol i Itàlia ha baixat un 7%.

Les xifres mostren com els països del sud d'Europa s'han endeutat molt per fer front a la pandèmia: l'Estat espanyol ha passat a pagar el 0,5% d'interessos dels bons a pagar-ne el 3% en mig any. Així i tot, aquesta decisió ha creat polèmica, ja que els tractats europeus prohibeixen expressament que el BCE ajudi directament a finançar els comptes públics dels diferents països.