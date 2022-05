L'Estat espanyol va invertir a les Balears un 23% menys del pressupostat però un 184% a la Comunitat de Madrid

Un any més la diferència entre allò pressupostat i allò executat dibuixa amb una nitidesa aclaparadora el mapa dels Països Catalans. L'execució real de les inversions previstes per l'Estat als Països Catalans, un any més i en van dècades, ha tornat a quedar molt per davall d'allò que s'havia pressupostat.

Segons les xifres publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Hisenda espanyol, la inversió real va ser només d'un 35,8% de les inversions pressupostades a Catalunya, fins als 739,9 milions d’euros, al País Valencià es va executar un 42,3% del previst, 468 milions d’euros, i a les Illes Balears va ser el 77,8%, és a dir, 153 milions.

La Comunitat de Madrid sempre molt per damunt del 150%

En canvi a la Comunitat de Madrid es va fer una inversió real de 2.086 milions d’euros, un 184% respecte el previst. Altres territoris com Castella-La Manxa (119,8%), La Rioja (118,2%) i Aragó (108,6%) també han tengut una inversió més alta que la que s’havia aprovat. Això suposa que la inversió hagi augmentat 856,6 milions a Madrid respecte del 2020, però en canvi hagi baixat 217 milions a Catalunya, i que en els Països Catalans, tot i representar el 29,6% de la població de l’estat espanyol, només hagin rebut el 16,6% de la inversió.

Aquestes dades només recullen una part de la inversió, la que es pot "territorialitzar" perquè s'assigna a un comunitat autònoma en concret. Hi ha uns 8.000 milions d'euros d'inversió més, que, teòricament, no queden assignats a cap comunitat en concret, però que gairebé completament van a Madrid.