[VÍDEO] Quatre empresaris d’èxit reivindiquen el català com una oportunitat de negoci

La Fundació Vincle acaba de publicar un vídeo en què quatre empresaris d'èxit defensen la rendibilitat d'incorporar el català en l'etiquetatge i les comunicacions de l'empresa. El vídeo s'emmarca en la campanya 'El català és negoci' i ha comptat amb la participació dels empresaris Xavier Albertí, director d'Embotits la Selva; Josep Mateu, president del RACC; Josep Lluís Segú, director general de D'EP Institut, i Maria Trias, gerent de Galetes Trias.

Al vídeo, els empresaris expliquen els motius pels quals varen decidir apostar per la nostra llengua i defensen que és una decisió que contribueix a enfortir el negoci. Per a Xavier Albertí, d'Embotits la Selva, defensar el català a l'empresa és tan important com ho és apostar per la igualtat de gènere o defensar l'ecologisme. Albertí considera que apostar per la llengua catalana és rendible perquè «aporta cohesió interna i dona identitat a la marca».

Josep Mateu, president del RACC, defensa al vídeo que «si la llengua del territori és el català, el que una empresa ha de fer és acostar-s'hi fent totes les comunicacions en català». Mateu explica que en el cas del RACC el 80% dels socis són de la franja mediterrània, un territori on el català s'entén i es parla, i que renunciar a la llengua seria renunciar «a la complicitat, la proximitat i l'empatia».

Per a Josep Lluís Segú, director general de D'EP Institut, «poder-te adreçar correctament en català al teu client, et donarà un avantatge competitiu respecte de les empreses que no poden fer-ho». Segú considera que les empreses «han de fer un ús intel·ligent de les llengües per adaptar-se a les necessitats del client» i la conclusió és molt senzilla: «el català és negoci, perquè ens permet servir millor els clients i incorporar els valors del país als nostres productes i serveis».

Per la seva banda, Maria Trias, gerent de Galetes Trias, defensa que l'etiquetatge en català no suposa cap dificultat logística, perquè els productes inclouen el català, el castellà, l'anglès i el francès, i es poden vendre amb el mateix embalatge a Espanya, Anglaterra i França. A més, per a Trias, «el català és negoci, perquè els nostres clients agraeixen que etiquetem en la seva llengua».

El vídeo ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i contribueix a treballar un dels objectius de la Fundació Vincle: impulsar la presència del català al món de l'empresa. La campanya en què s'emmarca, 'El català és negoci', es dirigeix principalment a empreses i comerços perquè apostin pel català i els interpel·la perquè tinguin en compte que, a més de ser una obligació legal, incorporar el català a l'etiquetatge i defensar la llengua en tots els àmbits ajuda a fer créixer el negoci.