El preu de la llum es dispara aquest dissabte un 56% i torna a superar la cota dels 240 euros/MWh

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista tornarà a disparar-se aquest dissabte, amb una pujada del 56,16% respecte al divendres, tallant així la ratxa de caigudes i tornant a situar-se per sobre de la cota dels 240 euros per megawatt hora (MWh).

En concret, el preu mitjà de la llum per a aquest dissabte serà de 241,59 euros/MWh, gairebé 87 euros més car que els 154,7 euros/MWh de divendres, segons dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

D'aquesta manera el mercat majorista de l'electricitat tornarà a recuperar els nivells alts que ve registrant en els últims mesos, després de la treva que va donar aquest divendres amb un preu que era el més baix des del passat 19 de febrer, abans d'iniciar-se la guerra a Ucraïna, i que ha permès tenir preus especialment baixos en algunes hores -amb 7 euros/MWh entre les 16.00 i les 18.00 hores- a causa de la important aportació de la solar i l'eòlica.

El preu màxim de la llum per a aquest dissabte es donarà entre les 21.00 hores i les 22.00 hores, amb 294,88 euros/MWh i es donaran mínims entre les 17.00 i les 19.00 hores, de 184,67 euros/MWh.

En comparació amb fa just un any, el preu de la llum per a aquest dissabte serà un 115,24% superior als 71,87 euros/MWh del 9 d'abril de 2021.

Els preus mitjans repercuteixen directament en la tarifa regulada (el denominat PVPC), a la qual estan acollits gairebé 11 milions de llars a l'Estat, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.

De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que en 2021, en el marc de l'espiral alcista de l'energia, al voltant d'1,25 milions de persones van passar del PVPC a una tarifa en el mercat lliure a preu fix.

El passat 29 de març, el Govern espanyol va aprovar un pla nacional per a fer front a l'impacte de la guerra a Ucraïna que inclou, entre altres mesures, la pròrroga de la rebaixa fiscal sobre els impostos que graven el rebut de la llum fins al pròxim 30 de juny, així com l'ampliació del bonus social elèctric fins a aconseguir els 1,9 milions de llars beneficiàries.