La rebaixa en el preu del combustible s'aplicarà des de divendres

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts que la rebaixa mínima de 20 cèntims d'euro per litre de combustible s'aplicarà des de divendres i serà addicional a la que ja han posat en marxa les petrolieres.

«Les operadores ja estan fent ofertes que permeten per a la ciutadania general uns cinc cèntims addicionals (de rebaixa), és a dir 25 cèntims, i per als transportistes deu cèntims afegits més», ha assenyalat Montero, qui ha demanat, per tant, a la ciutadania que estigui «atenta» a les ofertes que estan realitzant les petrolieres.

Montero ha destacat que el Govern espanyol ha volgut que aquesta bonificació al combustible sigui «clarament eficaç», de manera que quan qualsevol ciutadà posi combustible a la benzinera ja se li aplicarà a partir de divendres aquesta rebaixa de 20 cèntims el litre.

«Això obliga que hàgim de fer-ho d'una manera genèrica perquè el benziner no pot demanar a ningú la declaració de la renda ni tampoc decidir si algú té un llindar suficient per a rebre aquesta ajuda», ha subratllat Montero, rebutjant així de nou la possibilitat que aquesta bonificació s'aplicàs en funció dels trams de renda.

La ministra confia que aquesta rebaixa en el preu del combustible, que s'aplicarà fins al 30 de juny, contribueixi al benestar de les famílies i que les empreses puguin «sortejar» les dificultats derivades dels costos dels carburants.