Terranostra: un any de supermercat cooperatiu a Palma, més de tres anys de feina de formigueta

Fa dos anys, en març del 2020, un confinament sense precedents va agafar tothom per sorpresa. Arribava la crisi sanitària de la Covid-19, una crisi que tendria moltes altres cares com l’econòmica i la laboral. Després ha vengut la crisi dels subministraments, l’energètica -amb una pujada del preu de l’electricitat, el gas i el petroli també sense precedents- i ara la guerra d’Ucraïna ens torna a un altre escenari de crisi.

Durant els primers mesos del confinament de 2020 pareixia que la nostra societat feia una anàlisi de consciència. Què havíem fet malament per arribar aquí? Era el moment de fer canvis, també en l’economia. Dos anys després veiem com continuam lligats al monocultiu turístic, l’habitatge continua essent un problema a unes Illes Balears on el capital estranger cada vegada acapara més propietats immobiliàries i, mentre la pobresa es dispara, les grans fortunes s’han tornat més riques. En general, aquella bona voluntat de canvi de 2020 pareix que s’ha esfumat, però abans i després d’aquell moment sempre hi ha hagut qui, des d’un treball de formigueta, feia feina per canviar un model econòmic injust.

És aquí on podem situar Terranostra, una jove cooperativa de consum que fa un any, en plena crisi, va obrir un supermercat cooperatiu a Palma: «Una aposta pel canvi. Una aposta per construir una altra economia que canvia el fet de ser clients d’alguna gran cadena de supermercats per la participació i la cooperació per un bé comú; que canvia el fet de conformar-se en donar beneficis i plusvàlues a grans empresaris que acumulen riquesa gràcies a les nostres compres per generar llocs de feina i riquesa que repercuteix en la comunitat; que rebutja el tracte agressiu que sovint arruïna la pagesia i que decideix fer compra directa des de la cultura del suport mutu. Un producte d’una feina feta a poc a poc i amb bona lletra que duia covant-se des de la tardor de 2018».

Ha fet un any que Terranostra va obrir les portes al número 24 del carrer Alfons el Magnànim de Palma, amb una moderna botiga de productes d’alimentació, higiene i neteja. El soci preferent en el subministrament de verdura i fruita és la cooperativa PEM (Pagesos Ecològics de Mallorca). Tots els formatges que tenen són de les Illes. Una altra estrella de la botiga són els productes a granel: farines, pasta, cereals, llegums, fruits secs, espècies, ous.. Aquests són servits sense innecessaris embolcalls de plàstic. L’envàs retornable també és present a les prestatgeries del supermercat en refrescs, aigua, cervesa i productes d’higiene o neteja. En productes que venen d’enfora com cafè, el te, el sucre o la xocolata se cerquen garanties de respecte als drets laborals i ambientals amb la compra a distribuïdores de comerç just.

Així, estam parlant d'un supermercat poc convencional que obre en temps de crisi econòmica sense una gran empresa al darrere. A Terranostra qui hi ha al darrere són els més de 400 socis han decidit unir-se al projecte pels seus valors. «Perquè podem fer anàlisi de consciència, però també podem fer una passa més i construir alternatives.

Les persones sòcies de la cooperativa són la nostra força. A més de comprar, dediquen dues hores i mitja al mes en tasques al supermercat, el que representa un important estalvi econòmic per la cooperativa, un dels pilars que permet tenir oberta aquesta gran botiga a Palma», remarquen. Al supermercat, també fan feina remunerada tres sòcies, amb unes condicions que, basades en criteris de justícia laboral, milloren les de la plantilla d’altres empreses similars.

Després d’un any de vida en un context advers, Terranostra mira cap endavant. «Hem fet valoracions i veiem com per ser un projecte viable a mitjà i llarg termini necessitam créixer fins a un nombre superior a 700 cooperativistes», expliquen.

Un altre dels canvis necessaris que es proposam és canviar la dinàmica a la qual els han dut les restriccions sanitàries. «Les reunions telemàtiques ens han salvat, però una cooperativa que aspira a ser profundament democràtica i participativa necessita que els seus membres es puguin trobar», destaquen. El tret de sortida per aquest canvi de dinàmica és la celebració de l’Assemblea General presencial a CineCiutat aquest dissabte 5 de març.