El salari mínim passa a ser de 1.000 euros bruts mensuals a l'Estat espanyol

El Govern espanyol ha arribat a un acord amb CCOO i UGT per a pujar el salari mínim interprofessional (SMI) a 1.000 euros mensuals amb efectes des del 1r de gener d'enguany, el que suposa 35 euros més que l'SMI vigent actualment (965 euros al mes per catorze pagues).

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha rubricat l'acord en nom del Govern, mentre que els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, han signat per la part sindical.

Les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme no s'han sumat a aquest acord, tal com s'esperava després de rebutjar aquest dimarts els seus òrgans de govern, per unanimitat, la proposta del Govern espanyol, coincident amb la dels sindicats, d'elevar l'SMI a 1.000 euros al mes per a 2022.

En una compareixença de premsa després de la signatura de l'acord, la vicepresidenta ha agraït a tots els agents socials el treball realitzat en aquesta taula i ha assenyalat que, encara que l'acord només s'ha subscrit amb els sindicats, l'important és que hi ha hagut diàleg social. A més, ha afirmat que, malgrat la negativa dels empresaris a donar suport a l'acord, el diàleg social gaudeix d'una «magnífica salut».

«El Govern i els agents socials que avui signen aquest acord compleixen amb el seu país. Pujar l'SMI ha estat molt positiu per al nostre país i molt positiu per a la nostra economia», ha destacat la vicepresidenta, que ha afegit que la «millor eina per a combatre la pobresa laboral» és l'SMI.

Díaz ha negat que l'alça del salari mínim interprofessional pugui destruir ocupació en sectors com l'agricultura o entre els autònoms, consideració que han compartit també els líders sindicals, que han qualificat aquesta tesi com a «teologia».

«No hi ha cap dada que permeti corroborar el que s'està dient. És ciència-ficció. En el sector agrari tenim un rècord d'afiliats, amb més de 840.000 ocupats. Lluny d'aquest mantra que es repeteix que es destrueix ocupació, tenim rècord d'afiliacions a l'agricultura, malgrat haver pujat un 31% l'SMI fins a l'any actual. El mateix succeeix amb els autònoms», ha subratllat Díaz.

L'acord signat aquest dimecres entre el Govern espanyol i els sindicats fixa l'SMI en 1.000 euros bruts al mes en 14 pagues, la qual cosa equival a 33,33 euros bruts al dia amb caràcter general.



La jornada legal queda fixada en 47,36 euros en el cas dels treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin dels 120 dies. Per als treballadors de llar, l'hora treballada es pagarà a 7,82 euros bruts.

Aquestes noves sumes representen un increment del 3,63% respecte a les quanties previstes en 2021, segons consta en el document de l'acord.

Els sindicats, satisfets

Per part seva, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha expressat la seva «satisfacció» per la signatura d'aquest acord, que impactarà directament sobre 1,8 milions de treballadors, i ha subratllat que augmentar l'SMI fins als 1.000 euros mensuals per catorze pagues és «coherent» amb l'objectiu de portar-lo fins al 60% del salari mitjà a final de legislatura i amb la política que han defensat els sindicats respecte al conjunt dels salaris a Espanya.

Així, ha recordat que els sindicats van subscriure en 2018 un acord amb CEOE i Cepyme per a situar el salari mínim de conveni en 14.000 euros anuals en 2020, acord davant el qual els empresaris s'han mostrat «insubmisos», segons ha denunciat. Per això, ha considerat «incomprensible i incoherent» que les patronals no avalin una pujada que ja havia d'arribar a la immensa majoria dels treballadors.

En aquesta línia, el seu homòleg d'UGT, Pepe Álvarez, ha assenyalat que, com la CEOE no ha complit amb el que va signar en el pacte de negociació col·lectiva, molts convenis veuran incrementats els salaris a causa de l'alça del SMI. «Si haguessin complit, l'afectació seria petita», ha dit.