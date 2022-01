Petits i Mitjans Hotels de la Pimem aposta per «baixar l'edat de jubilació de les cambreres de pisos»

Petits i Mitjans Hotels de la Pimem ha demanat que es faci «un estudi rigorós de salut laboral» sobre el que pot implicar posar llits elevables als hotels, com es preveu en la nova Llei turística de les Balears recentment presentada per part del Govern.

L'associació de Petits i Mitjans Hotels de Mallorca ha assegurat que la inversió plantejada al sector amb la nova normativa «és més que faraònica i es fa necessari i imprescindible parlar de com es finançarà aquest projecte».

Així mateix, des de Petits Hotels han plantejat una proposta «més enfocada a baixar l'edat de jubilació de les cambreres de pisos», per a solucionar els problemes de salut als quals han de fer front aquestes.

Quant a altres aspectes de la llei presentada, han assenyalat que «no té en compte el valor de referència cadastral, donant com a base imposable de l'impost de transmissions patrimonials i el de successions i donacions a través de la llei 11/2021, de la lluita contra el frau fiscal».

«Aquest aspecte pot perjudicar directament les pimes del sector, empreses familiars de les Illes que els seus descendents els serà impossible continuar mantenint el patrimoni familiar, quedant tot en mans de fons d'inversió», han lamentat.

Canvi de calderes

Respecte al canvi de calderes, Petits Hotels ha preguntat «com s'ha arribat a la conclusió que han de canviar-se totes les calderes dels hotels?». «Fa ja molts anys, el sector va apostar per instal·lar plaques solars per a l'aigua sanitària, aconseguint minimitzar en segons quins casos i en segons quines èpoques fins al 90% del consum de gasoil de les nostres calderes», han recordat.

Aportacions sobre l'ITS

D'altra banda, Petits Hotels s'ha referit també a l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i ha apuntat que aquest «ha de respectar el principi de transparència, no sols de cara als ciutadans, sinó de cara al contribuent, és a dir, el turista».

«Cal emfatitzar en el destí final dels fons, hauríem de garantir una fi mediambiental i de preservació de recursos naturals, promulgant lleis que protegeixin i finançant-les amb els impostos que es van crear amb aquesta fi», han indicat.

A més, la patronal creu que «la recaptació ha de dur-se a terme en aeroports i ports», ja que «no pot ser que el sector hoteler sigui l'únic que tengui aquest impost».

Finalment, la patronal ha insistit en la necessitat que una llei d'aquest tipus tingui el consens de tots els sectors. «És imprescindible tenir accés al text íntegre de la nova llei proposada per a obrir una taula de diàleg i debat, partint que hi ha aspectes que ens semblen lloables i secundem sense fissures com és el tema de la circularitat», han conclòs.