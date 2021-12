La Loteria de Nadal deixa només vuit milions d'euros en premis a Mallorca

El primer premi de la Loteria de Nadal, dotat amb 4.000.000 euros a la sèrie, ha tornat a esquivar enguany les Balears, on no obstant això, el sorteig extraordinari ha deixat vuit milions d'euros en premis a Mallorca.

En concret, un cinquè premi ha repartit 7,98 milions d'euros en premis en 1.330 dècims a Santa Ponça i un quart premi ha deixat 240.000 euros una dotzena de dècims a Marratxí i Capdepera.

Així, aquest 2021, la localitat més beneficiada per la Loteria de Nadal a les Balears ha estat Calvià. L'administració del carrer Ramon de Montcada, a Santa Ponça, tenia el número 89.053 en exclusiva, que ha estat el sisè cinquè premi (6.000 euros al dècim).

L'administració que regenta José Ruiz tenia les 172 sèries del número, de les quals ha venut 133: això representa 7,98 milions d'euros en premis. Aproximadament la meitat de les sèries se les va emportar la confraria (el que implicaria prop de quatre milions d'euros en premis), i la resta s'han venut en finestreta de manera individual.

El premi ha estat una sorpresa per a la confraria, en la qual fa només unes tres setmanes que es va estrenar un nou equip després de la jubilació del president anterior. El president actual, Manuel Díaz, ha explicat a Europa Press que està «contentíssim» perquè «ha tocat a molta gent que realment ho necessitava perquè estaven amb ERTE i atur».

A més, ha confiat que el premi contribueixi a millorar la situació de la confraria, «perquè pugui seguir la processó el 2022». A causa de la pandèmia, ni en 2020 ni en 2021 va haver-hi processons per Setmana Santa a les Balears.

Un quart premi a Capdepera i Pont d'Inca

Al marge del cinquè premi de Santa Ponça, a les Balears enguany només ha caigut un altre premi, en el Pont d'Inca i a Capdepera. En concret, el primer dels dos quarts premis, al número 42.833, dotat amb 20.000 euros al dècim.

L'Administració número 1 del Pont d'Inca (Marratxí), a l'avinguda Antoni Maura, va vendre una sèrie sencera d'aquest número; en el Cafè Can Patilla, al carrer Ciutat de Capdepera, es varen vendre dos dècims a través d'una màquina.

Els treballadors de l'administració de Loteries que ha venut aquest quart premi en el Pont d'Inca s'han mostrat molt sorpresos i emocionats pel premi, ja que és la primera vegada que reparteixen un premi major de la Loteria de Nadal.

En aquesta administració de Loteria en la qual treballen dues persones s'ha venut una sèrie sencera. La dependenta, Cristina Mut, ha explicat en declaracions a Europa Press que no saben si ha estat molt repartit o si una mateixa persona es va emportar tota la sèrie. «Ens han informat que hem repartit deu dècims, estam al·lucinant, no ens ho esperàvem per res», ha manifestat.

D'altra banda, el responsable del Cafè Can Patilla de Capdepera on s'han venut dos dècims del quart premi, creu que «segurament» els varen comprar persones de fora del municipi. Atès que els dècims es varen vendre a través d'una màquina, l'encarregat del bar no sap qui els va comprar.

La Grossa esquiva les Balears per tercer any consecutiu

Aquest 2021, 'La Grossa' ha esquivat les Balears per tercer any consecutiu. El número 86.148 sobretot ha anat a parar a Madrid, encara que també s'ha repartit a Las Palmas, Cantàbria i Huelva.

La darrera vegada que el primer premi de la Loteria de Nadal es va repartir a les Balears va ser el 2018, quan va tocar a Palma, s'Arenal, Cala Rajada, Can Picafort i Inca.

Aquest 2021 els ciutadans de les Balears han estat els que menys han gastat en Loteria de Nadal, amb una mitjana de 39,37 euros per habitant, segons les dades de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat. Amb tot, enguany les vendes totals de Loteria de Nadal a les Balears s'han incrementat un 21% fins als 46,1 milions d'euros.