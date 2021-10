El preu de la llum puja un 3,8% aquest dissabte i supera els 210 euros/MWh

El preu mitjà diari de l'electricitat en el mercat majorista tornarà a pujar aquest dissabte un 3,77% respecte a aquest divendres, fins als 211,21 euros el megawatt hora (MWh), malgrat ser cap de setmana i registrar-se una menor demanda de l'habitual.

Així i tot, el preu de la llum ha aconseguit estabilitzar-se aquesta setmana i, per primera vegada en mesos, no ha encadenat un rècord darrere l'altre. L'últim preu més alt mai registrat, de 288,53 euros, es va aconseguir el passat 7 d'octubre, fa més de dues setmanes.

En qualsevol cas, i malgrat aquesta certa estabilitat, el preu de la llum segueix disparat si es compara amb el que es registrava l'any passat per aquestes dates. En concret, s'ha multiplicat per gairebé cinc (un 367%) respecte els 45,19 que es van marcar el 23 d'octubre de 2020.

Respecte a fa una setmana, quan el preu de l'electricitat en el mercat majorista espanyol estava en 226,93 euros/MWh, la caiguda és del 7%, segons les dades de l'operador de mercat elèctric OMIE.

El preu més alt d'aquest dissabte es donarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan aconseguirà els 256,95 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà en el tram horari entre les 15.00 hores i les 16.00 hores, quan cotitzarà a 179,21 euros/MWh.

L'alt preu de la llum ja s'està traslladant a altres productes industrials, provocant fins i tot la reducció de l'activitat per part d'algunes companyies, com ja ha passat a la Xina, així com a productes tan bàsics com el pa, que ha arribat a pujar fins a 10 cèntims la barra.

Aquesta conjuntura ha generat una espiral inflacionista que podria dur als principals bancs centrals del món a revisar el seu calendari per a la pujada dels tipus d'interès i anticipar-ho, amb el consegüent efecte que això produeix en les empreses i economies domèstiques com l'encariment del deute o de les hipoteques o la major rendibilitat dels dipòsits i altres productes d'inversió.