Quant costa llogar un iot a Eivissa? Què has de tenir en compte?

Estàs planificant les teves pròximes vacances a Eivissa?

Aleshores, a més de triar un hotel on allotjar-te, no pots deixar de banda llogar amb temps un iot. Anar a Eivissa i no tenir el teu propi iot pot ser una molt mala experiència. L’estiu és un autèntic caos, amb la gran quantitat de turistes, tot està ple, així que és poc probable que en trobis un a darrera hora.

El millor és preparar-se amb prou antelació i llogar un iot a Eivissa. Però... Saps quant costa? Quines opcions hi ha disponibles i per a quantes persones? Si la resposta a aquestes preguntes és un no, tranquil, perquè aquí t’ho explicam tot.

Tipus de vaixells per llogar a Eivissa

Si vas a Eivissa i vols una experiència de luxe, comoditat i diversió, necessites llogar un iot. I potser et demanes: Com ho faig?

En realitat, és molt més senzill del que sembla. Però abans, t’explicam quins tipus de vaixells pots llogar, perquè triïs el que millor s’ajusti al teu estil:

CMB Yachts Liquid SKY 155

Si cerques autèntic luxe, aquest és el iot que has de llogar. Es tracta d’un magnífic iot amb 5 habitacions en suite amb capacitat per a 12 persones en estada nocturna, així que la teva família o grup d’amics pot estar molt còmode.

A més, compta amb múltiples comoditats com gimnàs, jacuzzi i altres. No és un iot petit: fa 47 metres de llarg, el que el converteix en el paradís sobre el mar.

També ofereix una tripulació de 9 persones a la teva disposició per garantir la millor experiència de viatge. El cost varia segons la temporada: 195.000 € en temporada baixa i 220.000 € en temporada alta.

Crn Bunker 130

Si vols una opció una mica més econòmica, però també plena de luxe, aquest és el vaixell que has de triar. Modern i a la vegada clàssic, amb mobiliari d’alta gamma que crida LUXE!

Permet l’allotjament de fins a 12 hostes, amb 5 cabines amb banys complets i espai suficient a la coberta per sopars, festes o activitats a l’aire lliure.

Inclou tripulació de 7 persones, equipament d’snorkel, tovalloles, neteja i tot, per un preu de 125.000 € en temporada baixa i 135.000 € en temporada alta.

Bilgin 11

Aquest és un dels més especials, amb molt d’espai intern per garantir la comoditat. Té accés a WiFi, jacuzzi, bar, nevera i taula de menjador per sopar amb els teus convidats sota les estrelles.

Té capacitat per a 10 persones i el preu és sorprenent: 63.000 € en temporada baixa i 69.000 € en temporada alta per setmana.

Mangusta 108

Aquest superiot és ideal si no pots resistir-te al luxe. Et permet passar un dia fantàstic o una setmana inoblidable a Eivissa.

Té 4 cabines àmplies per a 12 persones durant el dia i 10 durant la nit. Pot arribar fins a 30 nusos de velocitat, així que aniràs ràpidament a on vulguis.

Es lloga per dies:

Temporada baixa i mitja: 10.000 € al dia

Temporada alta: 12.500 € al dia

Per què has de llogar un iot a l’estiu a Eivissa?

Eivissa és un dels destins més visitats del món i pot estar molt saturada durant l’estiu. Aquí tens algunes raons per llogar el teu propi vaixell:

Estalvies en aparcaments

Amb el teu propi vaixell, no has de pagar per aparcar i pots invertir aquests doblers en altres activitats.

Redueixes les esperes

A l’estiu, tot s’endarrereix. Amb el teu iot, et mous quan vols i cap on vols, sense esperes ni embussos.

Evites les platges massificades

Amb el teu iot pots accedir a platges verges i cales tranquil·les, allunyades de les zones més saturades.

Llibertat total d’itinerari

Amb un iot llogat, tu tries la ruta, et mous sense dependre del trànsit i coneixes Eivissa des d’un punt de vista únic.

Preparat per a una experiència de luxe, llibertat i tranquil·litat sobre el mar?

Lloga el teu iot a temps i gaudeix d’Eivissa com mai abans.