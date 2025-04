Citroën C3 I: què has de saber abans de comprar un cotxe usat

Si estàs pensant a comprar un Citroën C3 de primera generació de segona mà a Espanya, especialment entre els cotxes urbans econòmics, aquesta revisió t’ajudarà a evitar sorpreses desagradables. Pel seu preu, el C3 ofereix un bon nivell de confort i economia, però hi ha matisos, especialment quan es tracta de models amb un «robot» o amb més de 15 anys d’antiguitat.

Un dels problemes habituals, sobretot en climes càlids, és el termòstat del Citroën C3. Sovint es fa malbé, quedant-se bloquejat en posició oberta o tancada, cosa que provoca un sobreescalfament o un escalfament excessivament lent del motor. El sobreescalfament és una amenaça real per als motors, especialment els de 1,6 litres, que tenen una disposició molt compacta al compartiment del motor. Si sospites que la temperatura és inestable, comprova el termòstat i, si cal, canvia’l juntament amb el sensor. El cost dels termòstats no originals comença a partir de 25 euros, però no hauries d’estalviar en la instal·lació.

Suspensió i frens

Les carreteres espanyoles són suaus amb la suspensió, però fins i tot així, als 100.000 km poden trencar-se les espirals dels molls, una característica de disseny que sovint provoca que el cotxe «s’enfonsi». L’ABS i la línia de frens poden patir al mateix temps. Els molls no originals de diferents marques tenen qualitats diferents: és millor escollir Sachs o KYB. Presta també atenció als suports dels muntants davanters: fins i tot els originals solen durar menys de 80.000 km.

El punt feble és la unitat ABS. En ambients humits i amb rentats freqüents, la part inferior del bloc (situada, desafortunadament, a la part inferior esquerra sota el capó) queda exposada a la corrosió. Si observes òxid o errors a l’ABS, prepara’t per a reparacions costoses.

Caixes de canvis: evita el SensoDrive

La caixa de canvis manual BE4 funciona de manera fiable amb un quilometratge moderat. Però el SensoDrive, un robot d’embragatge únic, és extremadament capritxós. En els primers anys de producció hi va haver vuit versions incompatibles d’aquests «robots», i cap d’elles va destacar per la seva fiabilitat. A la més mínima fallada del bloc electrònic, el robot pot bloquejar l’arrencada del motor. A Espanya, hi ha artesans que reconverteixen aquesta transmissió per convertir-la en una automàtica convencional. És una solució intel·ligent, sobretot tenint en compte que comparteixen la mateixa base.

Direcció i sistema de frenada

El C3 estava equipat amb una cremallera de direcció assistida elèctrica (EPS) a l’eix de direcció, una configuració que dificulta les reparacions. Qualsevol maneguet trencat provoca corrosió i desgast a l’eix. Gairebé no hi ha oli a l’interior, per tant cal vigilar les botes protectores i evitar jocs o fluixeses.

Els discs de fre davanters aguanten fins a 100.000 km i són barats (uns 40-50 euros el parell); els tambors del darrere són fiables. Però en les versions amb frens de disc posteriors, el mecanisme de fre de mà de les pinces pot oxidar-se.

Motors: 1.4 – el punt mitjà ideal

El motor més popular és el 1.4 TU3 de gasolina. Simple, amb bloc de ferro colat, injecció distribuïda i recanvis barats. Pot arribar als 300.000 quilòmetres o més amb un manteniment correcte. Però a Espanya són més freqüents les versions amb el 1.6 TU5 o amb motor dièsel DV6 – aquests últims especialment populars per la seva economia.

No tot és tan senzill amb els dièsel: el sistema d’alimentació Delphi és delicat, el 1.6 té corrosió a les camises, problemes amb els injectors i amb el filtre de partícules. Però la seva resposta dinàmica és excel·lent, sobretot si el motor està remapejat fins als 130-140 CV.

Tingues en compte: és impossible rentar el motor. L’aigua pot entrar al bloc BSM (bloc de fusibles d’alta tensió), i les conseqüències serien desagradables. Fins i tot el rentat amb vapor només és recomanable per l’exterior i en temps sec.

Val la pena o no?

Si vius a Espanya i busques un cotxe compacte i econòmic per a ciutat, el Citroën C3 de primera generació no és una mala elecció. El més important és evitar les versions amb canvi robotitzat i revisar bé l’estat del termòstat, la suspensió i el sistema elèctric. Amb l’atenció adequada, aquest cotxe pot oferir-te un consum moderat i una suspensió còmoda durant molt temps.