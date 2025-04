Pintures i Lacats ToniPlanas. Un exemple de solidaritat, compromís i valors

Al cor d’Inca, Mallorca, es troba Pintures i Lacats ToniPlanas, una companyia que no només es dedica a oferir serveis de pintura i lacat per a empreses i particulars, sinó que també s’ha convertit en un referent en l’àmbit de la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa a les Illes Balears. Amb més de 30 anys d’experiència, el seu gerent, Toni Planas, ha mostrat un ferm compromís amb la construcció d’un futur més just i sostenible, fent de la seva estratègia de sostenibilitat un pilar fonamental de la seva activitat.

Un llegat d’experiència i compromís

Des de la seva fundació, Pintures i Lacats ToniPlanas ha treballat incansablement per oferir un servei de qualitat a tots els mallorquins. Però més enllà de l’excel·lència en el treball, el que realment distingeix aquesta empresa és el seu enfocament en els valors. La visió de Toni Planas va més enllà de simplement «pintar parets»; la seva missió és pintar un futur més sostenible.

En aquest sentit, l’empresa s’ha proposat alinear les seves operacions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que cerquen abordar els grans reptes del món global, des de la pobresa i la desigualtat fins al canvi climàtic. De fet, mitjançant accions concretes, aquesta companyia s’ha convertit en un agent de canvi, contribuint a una societat més ètica i sostenible.

Accions concretes que marquen la diferència

Una de les característiques més destacades de ToniPlanas és el seu compromís amb el benestar del seu personal. És per això que l’empresa ha implementat mesures innovadores per tenir cura del seu equip, com la creació d’una sala de jocs i descans, on els empleats poden relaxar-se i desconnectar de l’estrès diari. Fins i tot, han contractat una massatgista que visita les instal·lacions de l'empresa setmanalment, oferint serveis que ajuden a reduir l’estrès físic dels pintors.

Aquesta cura i atenció al benestar laboral, a més de millorar la qualitat de vida dels treballadors, també es tradueix en un ambient de treball més productiu i motivador. I és que a Pintures i Lacats ToniPlanas entenen que un equip feliç és un equip eficient, i això es reflecteix en la qualitat dels seus serveis.

Sostenibilitat en cada pinzellada

A més, la sostenibilitat és un valor que impregna totes les activitats de l’empresa. Un exemple d’això és l’adopció de pràctiques d’autogeneració d’energia, utilitzant fonts renovables per reduir la seva petjada de carboni, una iniciativa que beneficia el medi ambient i demostra un compromís clar i real amb la sostenibilitat, alineant-se amb els ODS relacionats amb l’acció pel clima.

Així mateix, la gestió de residus és un aspecte crucial dins la seva estratègia sostenible. Tant és així que cada dia s’esforcen per minimitzar els residus generats durant els projectes i garantir que els residus siguin reciclats o gestionats adequadament. Això inclou la correcta disposició de productes químics i materials de construcció, assegurant que les seves operacions siguin el menys perjudicials possible per a l’entorn.

Col·laboracions solidàries

D’altra banda, la responsabilitat social de ToniPlanas no acaba a les seves pròpies instal·lacions. L’empresa col·labora activament amb l’associació sense ànim de lucre Inca Mallorca Solidària, participant en diverses iniciatives solidàries que busquen millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta col·laboració és una mostra del compromís de l’empresa per contribuir a una societat més justa.

Des de donacions de temps i recursos fins a la participació en esdeveniments comunitaris, Pintures i Lacats ToniPlanas es posiciona com un model a seguir en l’àmbit empresarial. El seu interès sincer en practicar la solidaritat no només beneficia a qui rep l’ajuda, sinó que també inspira moltes altres empreses a seguir el seu exemple.

Innovació i qualitat en els serveis

Tanmateix, ToniPlanas no és coneguda només pel seu compromís social i ambiental, sinó que a les Balears tothom coneix bé la qualitat dels seus serveis de pintura i lacat. Des de fa més de 30 anys, aquesta empresa ofereix una àmplia gamma de solucions, des de pintura decorativa fins a lacats industrials, prestant sempre una especial atenció a la innovació i a l’ús de materials sostenibles.

La seva àmplia experiència en el sector els permet adaptar-se a les necessitats específiques de cada client, garantint resultats que superen les expectatives. El seu equip de professionals altament qualificats utilitza tècniques avançades i productes de gran qualitat, assegurant un acabat perfecte en cada projecte.

Un futur més esperançador

Sense cap mena de dubte, a mesura que Pintures i Lacats ToniPlanas continua creixent, el seu compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social s’enforteix i es consolida. I és que l’empresa té com a objectiu convertir-se en un exemple per a altres organitzacions, demostrant que és possible operar de manera rendible i, alhora, contribuir positivament a la societat i al medi ambient.

La visió de Toni Planas és clara: «no només pintem parets; pintem un futur més sostenible. Uneix-te a nosaltres en aquest viatge. Transformant des dels colors, caminant cap a la sostenibilitat.» Aquesta frase resumeix molt bé l’esperit de l’empresa i el seu desig de formar part d’un canvi positiu al món.

Queda clar que, en un moment en què la sostenibilitat i la responsabilitat social són més importants que mai, Pintures i Lacats ToniPlanas s’erigeix com un model a seguir. El seu interès sincer pel benestar dels empleats, la gestió responsable dels recursos i la col·laboració amb la comunitat són exemples evidents de com una empresa pot marcar la diferència.

Amb una estratègia de sostenibilitat ben definida i accions concretes que donen suport als seus valors, ToniPlanas està pintant el present, mentre construeix un futur més esperançador per a tothom. En un sector on sovint es prioritza el benefici immediat, aquesta empresa demostra que és possible equilibrar la rendibilitat amb el compromís social i ambiental.

Així que, si estàs buscant una empresa que no només ofereixi serveis de pintura i lacat, sinó que també estigui compromesa amb el futur del planeta i amb la creació d’una societat més justa i igualitària, Pintures i Lacats ToniPlanas és l’elecció perfecta. El seu llegat de solidaritat, compromís i valors és un exemple que tots hauríem de seguir.