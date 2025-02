Ubicació privilegiada: Mallorca és coneguda per les seves espectaculars platges, el seu clima agradable i els seus paisatges impressionants. Viure en aquesta illa et permet gaudir d'un entorn natural únic i d'una qualitat de vida excepcional. Actualment, La Llave de Oro té una interessant promoció al Carrer del Gessamí 2, on podem optar per pisos de 2 i 3 dormitoris amb 1 o 2 banys, aire condicionat, aerotèrmia, i si volem una mica més d'espai, plantes baixes amb jardí i àtics amb terrassa. Una zona propera a la clínica de la Verge de la Salut i amb una gran varietat de serveis a prop, des de parades d'autobús fins a benzineres, supermercats i centres educatius.