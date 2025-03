La insuportable aportació a l’estadística

Insuportable és la contribució mallorquina a l’estadística oficial de dones assassinades per violència masclista, per la brutal desaparició de na Joana B J, veïna de Puigpunyent, en mans del seu espòs Benet M.O. Amb ella ja són sis les que han perdut la vida en els tres primers mesos d’enguany.

Un assassinat duríssim, amb un tret mentre era al llit. Després un intent groller de fer-ho passar per suïcidi pactat, que confon inicialment a les forces de seguretat. Na Joana era mare d’una filla i un fill, ambdós són orfes i amb el pare a la presó. La premsa ens ha fet cinc cèntims de qui és ell, empresari jubilat, en el passat amb èxit i conegut, sembla que ara amb problemes econòmics. De na Joana només sabem que estava malalta i que pensava anar al notari a vendre la casa on vivien.

Una insuportable aportació a l’estadística oficial del Ministerio de Igualdad, l’assassinat de na Joana que és el 43ena illenca des del 2003. A l’Estat espanyol arriben a 1.300. Xifres insuportables a una societat democràtica, que amb elles hi ha dolor, tristesa, vides trencades, moltes dificultats per superar la pèrdua d’aquella que era mare, filla, germana, tia, cunyada, amiga.

Continuarem exigint més i més recursos de tota mena per erradicar aquesta mentalitat que domina tants homes, que considera les dones inferiors com a persones, que les maltracta en la vida quotidiana, les convenç que no són res, ni saben fer res, llevat d’atendre’ls i a la seva família.

Volem ser actives enfront del negacionisme de la violència masclista per part de la ultradreta que no vol sentir les paraules que defineixen aquesta casta de violència. Volem ser actives, sense defallir, davant la passivitat d’aquelles persones que no volen veure el masclisme en les relacions humanes, l’agressivitat, el menyspreu cap a les dones del seu entorn.

Després de les condemnes, dels minuts de silenci, dels segons que ocupa la notícia als telenotícies o a les xarxes socials, continuem de manera activa i conscient plantant cara al terrorisme masclista, aquesta definició que ho diu tot i que no volen sentir ni llegir aquells hipòcrites que neguen l’evidència del patriarcat.

Per na Joana, per tantes i tantes dones assassinades no volem contribuir a aquesta estadística mortal. Ens volem vives, lliures i sense por.