Esperant Sant Jordi

Falta poc més d’un mes per a Sant Jordi, possiblement la festa que més m’agrada celebrar. M’encanta veure els carrers de pobles i ciutats plens de llibres i roses, i comprovar, any rere any, que la passió lectora s’estén entre la ciutadania. Veure els carrers a vessar de gent que toca, mira i adquireix llibres no té preu. Et desperta un sentiment d’esperança en la transmissió de la cultura i els valors que traspua una societat de ciutadans lectors.

He de reconèixer que la meva passió bibliòfila em fa comprar i adquirir llibres tot l’any. De vegades massa i tot. No obstant això, procur reservar el dia de Sant Jordi a l’agenda per a fer una volta pels carrers de Palma. Saludar els llibreters, conversar amb els coneguts, badocar a les paradetes, s’ha convertit en un ritual màgic que agermana festivitat i compromís cultural. Un compromís cultural amb la defensa de les llibreries i el seu paper crucial en la vertebració del teixit del nostre país. Normalment, defuig les novetats literàries per a cercar algun llibre que m’impressioni i em sorprengui. No obstant això, també em mostro obert a les recomanacions d’amics i llibreters, i sempre tinc en compte el seu bon criteri. Això sí, sempre cercant el millor llibre per a regalar i així eixamplar la màgia de la festivitat. Eixamplar l’esperit de l’amor per la lletra impresa, l’escriptura i la lectura. Fer valdre el paper de les lletres en la relació entre les persones. Ramon Llull volia escriure «el millor llibre del món», en el seu cas, contra «els errors dels infidels». No sé si és possible escriure tal llibre, però sí que crec que la festa dels llibres del 23 d’abril, és una bona metàfora d’aquest «millor llibre». Una festa de la diversitat dels llibres, de les històries, de les narratives, dels pensaments i dels sentiments. Una història de les diferències i la diversitat que, lluny de quedar inscrites i escrites en un sol llibre, es disseminen i diversifiques en la multiplicitat de llibres que s’ofereixen en places i carrers. Una festa de la lectura, sempre oberta en plural, que a la vegada ens constitueix com a poble. Així, em quedo esperant i anhelant Sant Jordi. Les persones, l’ambient, les roses i, sobretot… els estimats llibres.