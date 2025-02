I què voleu que vos digui? N’hi ha que ho saben i que ho controlen. Avui podria fer aquest camí, però no vull fer-lo. Que ho facin els saberuts. Els que ho saben tot. I de què podria i no vull parlar-vos avui? D’una llei que ha donat grans resultats i que avui el PSOE vol restringir-la. És aquella llei que ha permès que fossin investigats infinitat de casos de corrupció, on aquesta ha quedat descoberta, especialment contra polítics del PP, però que realment s’ha fet contra polítics dels dos partits, com han estat els casos Gal, Filesa, Gürtel, Nóos, etc. Aquí la democràcia ha utilitzat la força de l’acció ciutadana, la vertaderament popular, per descobrir molts entramats corruptes, que han beneficiat l’estat democràtic. Doncs, ara, que el PSOE nota que li han tocat el viu, com a cal dentista. Vol modificar aquesta llei, l’acció democràtica popular ja no els va bé i el que volen és prohibir-la o retallar-la. Es veu que els casos de la dona del president, del seu germà o del fiscal general els han causat massa trastorns, per tant, volen modificar les lleis democràtiques que els perjudiquen. D’això vos en podria parlar, però no ho vull fer. Tampoc no vos vull parlar del ‘superman’ americà que recorre el món amenaçant tots els que poden enfrontar-s’hi, amb la força armamentística i econòmica. Idò no ho farem, ho deixarem per un altre dia… o no.

Però sí vos parlaré de com el diari ABC i un tal Salvador Sostres demanen que es torturi als independentistes, sense por a cap represàlia. Ningú no s’atrevirà a acusar-los d’un delicte d’odi. Això està ben clar. Es veu que la democràcia espanyola fa fallida com he explicat allà on no he volgut dir quasi res. Això ho publica a la xarxa social X, una persona que conec fa molt de temps i que el que diu o publica és d’una certesa quasi absoluta. Diu que el fet que des de l’ABC es faci obertament elogi de la pràctica de la tortura mostra el perquè de la caiguda lliure d’Espanya com a «flawed democracy» o «democràcia fallida» en els indicadors internacionals i que ningú no prendrà mesures contra ABC. Ara vos transcriuré el text que escriu Salvador Sostres, perquè cadascú faci la seva interpretació: «Títol: Claro que te torturamos Nota destacada al principi del text: Somos un Estado y sabemos como tal ser severos y ser magnánimos sobre todo con gente tan poco inteligente Text: ARNALDO Otegui explicó el jueves en las redes sociales que mientras fue un etarra le torturamos. Parecía molesto, contrariado. Por supuesto que te torturamos, Arnaldo, tal como ahora pactamos contigo los Presupuestos Generales del Estado. Los electrodos, la bañera, ojos vendados. Pues claro, Arnaldo. Lo que todos hacen con las ratas terroristas es exprimirlas, licuarlas, arremangarlas por si sabéis la ubicación de un secuestrado, la lista de futuras víctimas, los planes para un atentado. El primer deber de un Estado es mantener con vida a sus ciudadanos y es cierto que hay leyes, códigos, convenciones però también que los que vienen a matarnos no puedan esperar que nos conformemos con la única respuesta de acudir a los funerales. ¿Quién es el señor X?, se preguntó España durante muchos años, acusando al presidente Felipe González de haber organizado los GAL. Yo era entonces muy joven y nadie me escuchaba y me quedé con ganas de decir el señor X soy yo y la lucha antiterrorista con sus errores y sus aciertos se ha hecho en mi nombre. Y el de mi hija que no había nacido todavía. Claro que te torturamos, Arnaldo. Y claro que lo hicimos todos y cada uno de los españoles de buena voluntat, que por supuesto estamos en contra de la tortura y de hacer daño a nadie. Os torturamos a ti y a tus secuaces para liberar a los secuestrados, evitar muertes y dejar en herencia una España mejor, y lo conseguimos…» I fins aquí ja n’hi ha prou. Per qui vulgui acabar de llegir l’article, que no diu quin dia es va publicar. Si cercau al diari ABC, a la secció opinió i amb el subtítol «Todo irá bien». El títol ja l’he posat i vos he copiat devers la meitat del text. Ah. I una cosa. Jo no m’he posat de part de ningú.