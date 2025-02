Una passa de gegant. dBalears estrena una nova web més potent, moderna i enfocada a les necessitats dels lectors actuals. Una fita que representa el compromís d’Ona Mediterrània amb el periodisme de proximitat i que vol situar la històrica capçalera a l’avantguarda del periodisme local i global. Un canvi més que positiu, que servirà per a ampliar l’oferta de continguts i permetrà fidelitzar lectors, sobretot entre la gent més jove.

El nou dBalears es converteix també en una plataforma funcional de difusió de propostes d’anàlisi i debat, amb les millors aportacions de la plataforma audiovisual VIDA i la ràdio Ona Mediterrània. La cultura nostrada i universal també tendrà un lloc destacat amb la integració de la revista cultural Ploma, que continuarà oferint setmanalment nous articles i ressenyes.

Tot això, però, no seria possible sense la il·lusió, la voluntat i el coratge de la redacció de dBalears i, per descomptat, sense tu, lector, lectora. Per continuar essent el diari de referència en llengua catalana de Mallorca, necessitam la teva ajuda, de la teva fidelitat, per tal de garantir uns mitjans independents que siguin la veu de les lluites socials que defensen els interessos del nostre país. Necessitam una independència que pugui garantir un periodisme rigorós, compromès i crític, que presenti la realitat des dels seus múltiples angles i que qüestioni el poder establert.

En l’era de les ‘fake news’ i la ‘postveritat’, en l’era dels nous tirans tecnològics i la política ultra, calen uns mitjans compromesos amb la recerca de la ‘veritat’, amb la veracitat dels testimonis i la confiança en la veu del rigor del millor periodisme. dBalears vol ser aquesta veu, aquest espai de trobada de la informació crítica, aquest lloc de recerca i de trobada. Però, com he dit, això només és possible gràcies a tu, lector, lectora. Desitjam de tot cor poder continuar essent la veu que et representa. Visca el periodisme compromès! Visca dBalears!