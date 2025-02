Rafel Nadal: qui té bo vola...

La Rafa Nadal Academy va esser concebuda com a centre d’alt rendiment i tecnificació de l’esport del tennis, però és evident que ha esdevingut un macrorecinte esportiu amb una sèrie de negocis associats que no tenen gens de relació amb l’esport del tennis ni amb l’especialització d’esportistes d’alt nivell, atès que hi podem trobar restaurants, botigues, tot tipus de gimnasos, un hotel i una escola elitista que res tenen a veure amb la idea inicial per la qual va esser concebuda, o com a mínim això és el que ens varen voler fer creure a la resta de ciutadans. El senyor Rafel Nadal ens ha enganat.

Aquest recinte ha esdevingut un seguit de negocis que creen una forta competència a establiment similars del nostre municipi i de la nostra comunitat. Això suposa una competència deslleial ja que la creació d’aquests negocis, permisos, llicències i ubicació, no va seguir els mateixos paràmetres, tràmits i requisits que li puguin exigir a qualsevol altre ciutadà.

La creació d’aquesta acadèmia va ser possible gràcies a una llei autonòmica feta a mida per satisfer uns negocis particulars d’una persona famosa, per tant, els tractes de favor que va rebre la fan inconstitucional. Aquesta llei eximia a Rafel Nadal d’una sèrie de taxes i imposts que qualsevol altre ciutadà hauria hagut de pagar. Se'l va autoritzar a construir-la en uns terrenys qualificats de rústics, on qualsevol altre ciutadà no l’hauria poguda construir, per tant és il·legal. Se'l va eximir de demanar i pagar llicències. Tampoc hagué de pagar terrenys de cessió obligatòria que demostren els tractes de favor rebuts, per tant va ser tractat de forma diferent als altres ciutadans que haurien de tenir els mateixos drets i deures que ell.

Posteriorment se li va incloure dins un decret de protecció de l’habitatge (l’objectiu del qual era afavorir l'accés a l’habitatge a persones amb dificultats) l’autorització d’un hotel dins terrenys rústics un altre cop. Aquesta autorització no es donaria a qualsevol altre ciutadà: més tractes de favor! Aquesta adhesió indigna d’un hotel era tot el contrari del que perseguia un decret d’igualtat per a les persones, i a més venia donada per l'ús hoteler il·legal que ja s’aplicava dins l'acadèmia esportiva Rafa Nadal.

També pensam que l’increment dels preus dels habitatges i els lloguers al nostre municipi ha estat afavorit per la demanda que genera aquesta acadèmia, un fet que perjudica la gent amb menor poder adquisitiu per poder accedir a un habitatge digne. I això, una altra vegada, resulta ser inconstitucional.

Ara ens hem assabentat que la societat propietària ha venut una part de la Rafa Nadal Academy a un fons d’inversió. La llei que en va permetre la construcció i l’activitat estava feta a mida per afavorir els negocis de Rafel Nadal i no d’uns fons d’inversió que no sabem ni d’on venen. Per tant, el favoritisme que va rebre es trasllada a altres persones o societats i la injustícia contra la resta de ciutadans creix.

Per altra banda, l'Acadèmia de Nadal no va incloure al seu projecte aparcaments per als clients que freqüenten el seu macrogimnàs, i això actua en perjudici dels altres ciutadans que acudeixen a practicar esports als recintes municipals que es troben al costat de l'acadèmia i que en arribar es troben amb els aparcaments municipals ocupats pels clients del negoci privat de Nadal.

Aquests motius ens duen a demanar i fins i tot exigir que l’Ajuntament reclami tots els imposts, taxes i cessió de terrenys que va deixar de pagar Refel Nadal i restablir una mica els favoritismes injusts que rep tot perjudicant la resta de ciutadans, pel simple fet de jugar bé a un esport i ser una persona famosa