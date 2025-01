Genocidi d'un poble sota un silenci global a tots els nivells. Un alt preu dels minerals de sang del que ningú en parla

Trenta anys de patiments, d'opressió, massacre de civils inclosos els nins, de violències sexuals (dona com a arma de guerra) de destrucció cruel del segon pulmó del nostre planeta per a la lluita contra el canvi climàtic, risc de no execució del projecte d'interès planetari Kivu Kinshasa corredor verd, bombardejos de míssils solars en els campaments de desplaçats interns en violació dels drets humans internacionals, etc.

No és suficient?

Ara mateix:

- La meva ciutat de Goma està sota el foc. Els violents combats entre les Forces armades de la RDC i l'exèrcit ruandès i els seus suplents M23 RDF que ocupen també una part de Goma, la capital del Kivu del Nord.

- El 26 de gener de 2025, va ser assassinat el governador d'aquesta província, juntament amb 2 cascos blaus de l'ONU, 9 de la missió de SADC, sense comptar els civils i ferits.

- Bombardejos selectius d'infraestructures essencials per a la supervivència de la població.

- Gairebé 3 milions de persones a la ciutat de Goma, envoltades per l'exèrcit / m23 ruandès, viuen sense aigua, electricitat ni comunicacions.

- La situació es complica pel desbordament i les insuficiències d'ajuda humanitària, donada la prioritat humanitària que es dona a Ucraïna, Palestina, etc.

- Un Putin que cal combatre costi el que costi.

- Un Putin fabricat, protegit i alimentat per l'occident perquè protegeixi els seus interessos.

En vista de l'anterior, els pobles congolesos també condemnen les guerres imposades al poble ucraïnès i palestí. En el cas de la R.D. Congo, víctima del silenci, d'un silenci còmplice generalitzat per part de les institucions de la comunitat internacional i altres. La meva esperança és que el meu poble es giri cap a tu. Ciutadà normal com nosaltres, amb un cor humà, capaç de sentir els nostres crits de desesperança i comprendre el calvari d'un poble sacrificat pels interessos egoistes de grans potències.

Estam segurs que pots fer alguna cosa en solidaritat entre congolesos i congolesos. Com:

1. Prendre valor i trencar el silenci, fent conèixer la desgràcia d'un poble víctima de la seva riquesa.

2. Denunciar l'acord estratègic dels minerals entre la UE i Ruanda que no té minerals en el seu sòl i rebutjar com a ciutadà europeu que els doblers públics no financin un exèrcit que sembrarà el terror no només a la RDC sinó també a Moçambic, Burundi, República Centreafricana, etc. 20 milions d'euros que rep l'exèrcit ruandès cada any, poden servir per a millorar els serveis bàsics als ciutadans europeus, etc.

3. Denunciar la doble moral d'Europa al servei del capitalisme salvatge i de l'OTAN. Per exemple, un Putin que cal combatre a qualsevol preu, i un altre 'Putin' Kagame construït, alimentat i protegit per Occident, siguin quines siguin les seves desbarrades i tendències criminals només per a protegir els interessos d'Occident. És obvi, no veig al socialista espanyol Borrell demanant sancions contra Ruanda, ni contra Israel, com ho feia per a Rússia, què ha passat amb el progressista PSOE cap de la diplomàcia de la UE?

4. El poble ruandès també necessita la nostra solidaritat: un poble oprimit sota un règim autoritari de Kagame ja té 30 anys. No es permet a la població de Ruanda manifestar-se públicament, ni parlar de política per por a les represàlies del règim de Kigali. Aquest és el soci privilegiat d'Europa i d'Occident que donen lliçons de democràcia i drets humans.

5. La teva solidaritat amb el poble congolès és defensar la pau en el món, la justícia social, la sobirania d'un poble, la independència real d'Àfrica i sobretot contribuir a la prevenció de la pura que encara ens recorda les seqüeles del drama de 1994 a la regió.

Les riqueses del subsol congolès i la seva biodiversitat contra el canvi climàtic és un patrimoni d'interès global del qual tots gaudim. Defensar-los és responsabilitat de tots.

Tot per la pau i res més que la pau al Congo, a Àfrica i en el món.