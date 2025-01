«Quan es fan els foguerons de Sant Antoni? I quant solen durar?»

Aquests dies, com sabem, són plens d’activitats ben diverses a tot Balears, amb celebracions que van des de les festes de Sant Honorat a Algaida fins a les de Sant Antoni en diversos llocs de l’arxipèlag i les de Sant Sebastià a Palma. Algunes de les preguntes que poden sorgir aquests dies, doncs, són com les del títol, amb dues paraules, quan i quant, que, tot i que semblen similars (en molts dialectes es pronuncien exactament igual), tenen significats i funcions ben diferents ––és a dir, no són intercanviables.

Quan és un adverbi interrogatiu o relatiu, que només té una forma (és a dir, és invariable) i introdueix una idea de temps. Ens ajuda, doncs, a situar accions, situacions o esdeveniments en un moment concret. Així, per Sant Antoni, per exemple, ens podem demanar quan sortiran els dimonis o quan començarà un fogueró determinat, i per Sant Sebastià potser ens preguntem quan tocarà un grup concret a la revetlla.

En canvi, quant pot ser un quantificador o un adverbi que aporta, sempre, una idea de quantitat. Si és quantificador, sol acompanyar un nom, amb el qual concorda en gènere i nombre (per tant, pot adoptar les formes quant, quanta, quants, quantes), i equival a quina quantitat de o quin nombre de. És el que trobem, per exemple, quan ens demanem quants dimonis sortiran a ballar a la plaça o quants trens han posat per reforçar els desplaçaments els dies festius. També pot passar que no acompanyi cap nom, sinó que en substitueixi un: en aquest cas, també té variació de gènere i nombre, i equival a quina quantitat d’individus, quin nombre de persones/objectes, com quan ens demanem a quants hem convidat a dinar a casa diumenge per poder planificar la compra. A més d’aquests dos valors, quant també pot ser un adverbi: en aquest cas, és invariable i equival a en quina mesura. És el que trobem quan algú se sorprèn de quant intensament es viuen aquestes festes a les Balears.

A banda d’aquests usos, quant i quan apareixen en algunes expressions que convé no confondre i que tractarem al proper article. Mentrestant, esperem que hàgiu gaudit de Sant Honorat i Sant Antoni, i que us ho passeu molt bé per Sant Sebastià. Si entremig de tanta festa, però, hi ha algun tema de llengua que vulgueu comentar o que us faci dubtar, ens podeu escriure a l’adreça galmic@uib.cat i us respondrem tan aviat com puguem.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)