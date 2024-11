Oligarquia i màfia espanyola

Una de les qüestions essencials per entendre com funciona l'Estat espanyol és saber que, mentre la teoria de la Democràcia diu que hi ha tres poders: l'executiu, el legislatiu i el judicial, a la pràctica, hi ha dos poders més que resten ocults, però que manen fins i tot més que els tres esmentats.

D'una banda, cal saber que el monarca espanyol compta amb un equip de govern, amb responsables en totes les àrees importants, des d'economia, fins a afers internacionals.

D'altra banda, a l'Estat espanyol s'ha anat (re)configurant una oligarquia, formada per 'empresaris' que bàsicament s'han fet d'or amb suculentes concessions (i amb no menys suculentes indemnitzacions) provinents de l'Administració pública.

Aquest dissabte tenim l'ocasió de saber-ne una mica més de tot això. El periodista espanyol Fonsi Loaiza serà a Mallorca per presentar, el seu darrer llibre ‘Oligarcas. Los dueños de España’ (Editorial Akal) a Palma i Inca.

La presentació a Palma es farà a les 12.00 hores a la llibreria Drac Màgic i comparà amb la participació de l’autor i de Neus Tur, que conversaran sobre la realitat del domini de l’Estat espanyol per part de les oligarquies.

La presentació a Inca es farà a les 19.30 hores al Claustre de Sant Domingo.

Fonsi Loaiza aborda en el seu llibre, les trames d'interessos i xarxes clientelars dels autèntics «amos d’Espanya», com Florentino Pérez, Amancio Ortega, Ana Patricia Botín o Juan Roig, l'únic objectiu dels quals es diu «poder». «Un poder que els permeti ser cada vegada més rics, mentre la resta dels ciutadans veu com la seva vida és cada vegada més difícil».

Un poder que, per cert, projecta la seva llarga ombra damunt la majoria de mitjans de comunicació, que són una extensió més d'aquest sistema mafiós.