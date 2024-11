Miserables i pocavergonyes!

Són qualificatius gruixats, que no agraden a ningú. Mostren una actitud desvergonyida, sense complexos. Van dirigits a dos personatges del Partit Popular, el líder estatal, gallec, Feijóo i el valencià Mazón.

Miserable perquè no ha sabut comportar-se com a principal líder de l’oposició i fer costat als dirigents estatals i autonòmics en el moment d’enfrontar-se a la pitjor catàstrofe que han viscut els pobles i les gents valencianes. En lloc de sumar una actitud cooperativa, es dedica altra vegada a pegar contra el president Sánchez, contra la candidatura de la ministra Ribera a la Unió Europea. Misèria de certa política deia un comentarista i és així. El Partit Popular amb aquest líder no crea confiança amb una possible alternativa, només renou, insults, querelles als jutjats. On són les propostes polítiques?

Pocavergonya té el líder valencià Mazón i així li han reiterat des dels síndics d’esquerres, com en Baldoví, a les Corts valencianes, fins als responsables de les emergències que han respost a les seves mentides amb dades objectives d’aquell dia nefast. No dimiteix, no accepta les crítiques, continua al capdavant de la Generalitat valenciana, però com li va dir en Baldoví, no pot representar milers i milers de persones que sortiren als carrers dissabte proppassat per exigir la seva dimissió. No vol escoltar el clam de tanta gent que ha patit la seva incompetència, la seva negligència.

Podem continuar repassant els qualificatius dels quals en són mereixedors no només aquests dos personatges de la dreta extrema, que s’aferren a l’extrema dreta per governar moltes comunitats autònomes i ajuntaments, també altres companys i companyes, seus.

¿La presidenta Prohens no té vergonya quan parla fora d’aquí del problema de la immigració, com si fos el principal que vivim els illencs, i calla sobre la saturació turística, sobre la preocupació de tanta gent respecte a la manca d’habitatge? La solució d’un lloguer segur cap als propietaris amb uns llogaters que han de pagar mil dos-cents euros, no ha convençut a les entitats socials del tercer sector que viuen cada dia la necessitat de lloguers accessibles per a moltes famílies. Ni a tants joves que cerquen viure independents amb un sol sou.

La immigració irregular és conseqüència de la misèria que viuen pobles empobrits per l’espoli de les grans potències colonials que els han xuclat les matèries primeres, que els han ensenyat la corrupció dels governants, o no ho saben els dirigents del PP i Vox? Volen posar portes a la mar, en lloc de treballar per invertir en els països africans que puguin oferir llocs de feina dignes als seus joves. Ja no parlem de l’actitud miserable d’aquells que neguen als menors un acolliment digne.

Miserable i pocavergonya és la dirigent italiana Meloni que expulsa els «irregulars» cap a una «residència» amb tanques i pues a Albània. Fins i tot els jutges li han dit que no ho pot fer. No hi ha persones «irregulars», hi ha homes, dones, joves i infants que cerquen viure amb pau. Desgraciadament, la presidenta de la Comissió Europea Úrsula von der Leyen no segueix la política de n’Àngela Merkel respecte als refugiats sirians que arribaven a Europa.

No oblidem alguns altres com Millei a Argentina, o Trump als EUA amb l’anunci dels seus secretaris d’estat tan escandalosos com el nebot Kennedy per citar-ne un, negacionista, antivacunes, que li donarà la responsabilitat de salut federal.

Davant l’onada del pensament ultraliberal, trumpista, necessitem reforçar-nos les persones d’esquerres, en el compromís ferm de plantar-los cara, d’encertar en els missatges positius que desmuntin tantes mentides, de teixir aliances amb tot allò que ens uneix i deixant de banda els matisos, les diferències.

Finalment per reflexionar conjuntament i fer possible aquesta actitud ferma, us convit a les Segones Jornades Antifeixistes que tindran lloc a Palma, els 29 i 30 de novembre, a l’Estudi General Lul·lià. Organitzades per Coppieters Foundation, Fundacions Darder Mascaró, MÉS per Palma i la Plataforma VISCAMallorca. Dos horabaixes de trobada amb ponents d’aquí i de fora, molt potents. Veureu el programa i els participants a dBalears i les xarxes socials.