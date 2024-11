«A força de ploure, s’ompliran els embassaments»

Aquesta setmana han tornat a caure aiguats considerables a les Balears, uns aiguats que, de ben segur, contribuiran a incrementar la capacitat dels diversos embassaments de què disposem. És possible que, en aquest context, hàgiu sentit algú que deia que *a base de ploure, s’ompliran el Gorg Blau i Cúber, per exemple. Ara bé, aquesta expressió, en català, no és adequada si el que volem indicar és una idea d’insistència o repetició d’un esdeveniment, fet o acció. És preferible, en aquest sentit, una solució com la del títol de l’article, malgrat que no és l’única. A més de l’expressió a força de, podem recórrer a mitjançant, per mitjà de o a còpia de, segons la frase en què l’hàgim d’inserir. Així, quan ens enduem un disgust, per exemple, no direm que *a base d’aquests desenganys ens podem fer més forts, sinó que és mitjançant (o per mitjà de) certs desenganys, que ens fem més forts. Igualment, no farem notar que *a base d’intentar una cosa ens en vam sortir, sinó que va ser a còpia d’intentar-ho, que al final vam tenir èxit. Alerta, perquè això no vol dir que l’expressió a base de no sigui admissible en català. Ho és, però té el sentit de ‘prenent com a fonament’. Per exemple, és adequat dir que fem un truita a base d’ous i patates, o que un paviment està fet a base de formigó.

L’expressió a base de, d’altra banda, sovint es relaciona amb dues expressions més que contenen elsubstantiu base: en base a i amb base a. La primera (en base a), que sovints’utilitza amb elsentit de ‘prenent com a base’, no és admissible, en català, en cap registre. Calsubstituir la, doncs, per expressions alternatives, com ara segons, d’acord amb, a partir de, tenint en compte, partint de o sobre la base de, segons el context. Per exemple, no podem dir que dimarts la UIB va decidir mantenir les classes presencials *en base a les recomanacions de les agències meteorològiques, sinó que ho va fer tenint-les en compte o d’acord amb el que indicaven. D’altra banda, la segona expressió, amb base a, només fa referència al lloc on té la seu una institució, una empresa o una entitat. Així, podem dir que la UIB és una universitat amb base a les Illes Balears, o que DBalears és un diari digital amb base a Palma. En la resta de casos, doncs, és convenient recórrer a una de les expressions que també serveixen per substituir *en base a.

Mentre acabeu de gaudir del cap de setmana, potser amb algun àpat a base de plats ben gustosos, esperem que hàgiu pogut aclarir quan és recomanable utilitzar cadascuna de les expressions anteriors. De tota manera, si teniu més dubtes sobre aquest tema o preguntes sobre altres qüestions lingüístiques, ens podeu escriure a l’adreça galmic@uib.cat i us respondrem al més aviat possible.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)