Ha guanyat el masclisme als EUA

La victòria de Donald Trump ha estat aclaparadora, no hi ha possible discussió. Ha guanyat el discurs masclista, racista, mentider, enfront de na Kamala Harris, que apel·lava a la superació de la divisió, a favor dels drets de les dones a triar lliurement ser mares o no, desmentint les mentides grolleres del candidat republicà sobre la immigració, com poguérem veure en el debat televisiu.

La realitat estatunidenca dels dos grans partits no s’assembla a la nostra, els demòcrates no són l’esquerra malgrat que els extremistes trumpistes els acusin de ser-ho. Aquells que són d’esquerres de veres als EUA tenen poques possibilitats d’arribar al final de la cursa, no tenen les donacions multimilionàries que reben els dos grans partits. Així i tot, Bernie Sanders amb 83 anys ha guanyat l’escó de senador a un candidat republicà, i per primera vegada hi haurà una persona trans al Senat, dues fites importants en un panorama de majoria trumpista a aquesta cambra.

L’onada masclista, reaccionària, ja ha anat veient-se per aquestes terres, amb els discursos de la dreta més extrema en contra del feminisme com a moviment, en contra de la immigració amb missatges inhumans respecte als menors que ens arriben. Amb la victòria d’en Trump, a partir de la seva presa de possessió el gener que ve, veurem més radicalitat en les seves polítiques, retallant drets de les dones, posant més i més barreres a l’entrada d’immigrants. Veurem els alumnes aplicats de per aquí com se sentiran més legitimats amb l’exemple trumpista.

El discurs racista ha estat present sempre a aquest gran estat que vol donar i dona, lliçons de democràcia arreu del món. Desgraciadament, té una història plena de racisme no només en els discursos, sinó també en la pràctica des de la seva guerra civil del segle XIX. Tingueren un president negre, és cert, però encara al segle XXI no han elegit una presidenta, ni blanca -com na Hillary Clinton, ni negra com na Kamala Harris.

El masclisme tan arrelat en les mentalitats de molts homes nord-americans s’ha mostrat amb tota la seva cruesa, no oblidem que un dels principals promotors de la candidatura trumpista ha estat el propietari de les majors xarxes socials, Elon Musk, a més d’altres empreses que l’han fet el més ric a les llistes dels capitalistes.

L’ús de les xarxes socials diverses, les cadenes televisives, amb desinformació, fake news, això és, mentides, fins i tot els propietaris dels diaris més seriosos han prohibit als seus directors manifestar-se a favor dels demòcrates, han estat unes eines poderosíssimes, que han aconseguit la victòria sense dubtes, que desmenteix una vegada més les enquestes que auguraven un empat.

Veurem quines seran les accions polítiques de l’administració trumpista en matèria de política exterior, com complirà allò que prometia d’acabar la guerra a Ucraïna immediatament. Veurem les conseqüències en l’economia d’allò que ha anunciat de tancar més les fronteres, de desmantellar oficines públiques de medi ambient… Ho veurem i el pitjor és que ens afectarà, com a membres de la Unió Europea. No oblidem que l’estat espanyol forma part de l’OTAN, organisme dependent de les polítiques estatunidenques en gran part.

Començarem el 2025 amb el traspàs de poder als EUA, tant de bo aquests mesos que manquen vegem accions clares i fermes per aconseguir la pau al Pròxim Orient, a Ucraïna… Nacions Unides hauria de poder recuperar l’autoritat davant els estats que promouen la guerra, per asseure'ls en taules de negociació per a la pau.

Aquest mes de novembre que ha començat amb el triomf del masclisme als EUA, hem d’acabar-lo amb una presència massiva als carrers, el dilluns 25 a la commemoració del dia mundial contra la violència masclista. Dones de totes les edats, des de joves a majors, homes feministes, hem de sortir a dir ben clar: S’ha acabat! La vergonya ha de ser d’ells, els agressors, els assetjadors!

No ens deixem guanyar per aquells que volen retrocedir en els avanços de la humanitat, no ens deixem arraconar per aquells que volen les dones submises i obedients. Diguem ben fort que el feminisme fa avançar la societat, perquè la vol transformar en igualitària, justa, respectuosa i defensora dels drets humans de totes les persones.