València sota el fang, i l’Estat, on és?

La Dana de València del passat dimarts està resultant més devastadora per moments. Ja s’acumula una xifra de víctimes mortals extremadament elevada però encara no s’han pogut aixecar tots els cossos. Famílies atrapades, pobles incomunicats, persones enterrades i una falta urgent d’aliments, aigua i productes de primera necessitat. La situació és molt delicada i el poble de València està patint.

En moments de crisi com aquest, hi ha un moment per actuar i un moment per parlar. Ara, és moment d’actuar i respondre a les necessitats del poble valencià. El populisme i el sensacionalisme no poden tenir cabuda en el drama que ens estan comunicant els valencians.

Tal vegada, quan hagi passat un temps, explicaran al poble valencià per què està trigant tant l’ajuda per part de les institucions; per què no han arribat els bombers, els metges, la policia o fins i tot els militars a totes les zones afectades. En un estat democràtic i, suposadament, del primer món, com és possible que hi hagi una tragèdia natural d’aquestes dimensions i el poble respongui molt abans que les institucions? Com es possible que hi hagi zones devastades que romanen incomunicades més de 72 hores després? Com és que no hi ha aigua encara? La situació ha arribat a necessitar de mesures de seguretat sanitàries per evitar infeccions degut a l’acumulació d’aigua i brutícia. És aquest escenari digne d’un país democràtic, avançat i europeu? Repeteixo, on és l’ajuda, Estat?

Tot i així, l’onada de solidaritat i voluntariat social brutal que està arribant des de diferents part del territori és admirable. Si els governs volen fer servei, que preguntin als valencians què necessiten i es deixin de protocols absurds. La burocràcia és inútil en moments com aquests. El govern ha de servir al poble, no a la inversa.

Des de l’exterior, hem d’enviar el nostre suport al poble valencià i restar pendents per quan els valencians vulguin demanar responsabilitats. En aquest moment, en solidaritat, els haurem d’acompanyar en la lluita per fer memòria de la tragèdia i exigir justícia i reparació.