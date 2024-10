No un, més d’un. A Gaza, on en Netanyahu ha explicat que havia aconseguit escapçar els dirigents d’Hamas. Cal una negociació immediata per a la treva, la signatura d’acords de pau, pel retorn dels ostatges i l’obertura de presons israelianes on sobreviuen centenars de palestins i palestines. Cal una intervenció de Nacions Unides per a la reconstrucció de les ciutats enderrocades, pels hospitals destruïts, les escoles, els centres culturals de les ciutats envaïdes per l’exèrcit israelià. Cal la retirada d’aquest exèrcit de les zones del sud del Líban, de Cisjordània. És ben necessari aturar les agressions dels colons que envaeixen pobles palestins, que expulsen els seus habitants.

Cal un alto el foc immediat a Ucraïna, una taula de negociació que permeti la reconstrucció dels pobles destruïts abans que arribi l’hivern.Tants i tants doblers que envien els amics occidentals, EUA i UE, que el govern ucraïnès els destini al seu poble, no a perfeccionar les armes, no a atacar terres russes.

Cal un alto el foc immediat per part del president Putin, uns acords de pau que permetin el retorn dels soldats a Rússia, que les famílies russes puguin gaudir dels seus fills, germans, marits, pares, amb pau com ho han de poder fer les famílies ucraïneses.

Volem que la Unió Europea sigui ferma en l’exigència d’aquest Alto el Foc, volem que els Estats Units aturin la venda armamentística a Israel. Poden reconèixer el seu dret d’autodefensa, com reiteren, i a la vegada, exigir les negociacions de pau que aturin tantes morts d’infants, dones, homes, que volen viure dignament, en pau, a Gaza, al Líban, a Cisjordània...

No aturarem, som molta gent d’arreu del món occidental que veu amb horror aquestes guerres, tan pròximes, tan injustes. Sabem que hi ha altres conflictes bèl·lics a altres continents, molt desconeguts perquè les agències de notícies, i els empresaris de les cadenes televisives, els silencien. Som gent de pau, la humanitat necessita aturar les guerres.

Els conflictes d’Ucraïna i Gaza requeriran molta inversió en la reconstrucció dels seus pobles destruïts. Sabem que apareixeran les grans empreses d’aquells països que ara envien armes, que fomenten la carrera armamentística. Sabem que vivim en el sistema capitalista, depredador, bèl·lic, injust, insolidari.

Ho sabem i el volem transformar, no ens conformem a conèixer la realitat i lamentar-nos de les injustícies, commoure’ns davant tanta mort, tanta gent ferida. Tenim exemples de canvis en el món que han fet avançar la humanitat, com va suposar la fi de l’apartheid a Sud-àfrica, per posar un exemple del segle passat.

No ens permetrem defallir, no volem romandre en el lament de sentir-nos decebudes, volem enfortir la força col·lectiva de la societat civil que surt als carrers i exigeix la fi de les guerres, exigeix la pau, el respecte a tots els pobles.

La força col·lectiva que ha aconseguit canviar el món, vèncer aquells que volien dominar-lo amb ideologies racistes, inhumanes. Necessitem reforçar aquesta empenta per aturar l’onada d’extrema dreta que convenç tants dirigents europeus i intoxica els mitjans, les xarxes, per generar adeptes que només viuen més i més frustracions i infelicitat.