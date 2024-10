La biodiversitat ‘sapiens’ a Mallorca

Qualsevol persona que faci una volta per Ciutat o per qualsevol indret de Mallorca, o les illes, es trobarà amb una gran diversitat de ciutadans (Homo sapiens). Nosaltres els humans compartim un 2% del genoma dels Neandertals, però en alguns exemples citats crec que potser aquest és superior. Serveixin els següents com a exemples, entre altres:

Els Homo sapiens sense seny, és el cas del president del Parlament, el Sr. Le Senne, el seu cognom semblaria que ve de seny, però ben al contrari, ha menyspreat públicament les víctimes del franquisme i està imputat per delicte d'odi i, a més a més, ha reincidit pel mateix motiu expulsant del Parlament a dues diputades per dur una camiseta amb la imatge d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Ha demostrat prou que no té gens de seny. Com no li cau la cara de vergonya amb aquests fets? I com pot continuar presidint la màxima institució de les Illes Balears? I per acabar d'afegir al banyat, el govern de la Sra. Prohens (curiosament ‘hens’ en anglès vol dir gallina) li dona suport en tot i va de la mà d'aquest partit estrany i que fa vomitera i no val la pena anomenar el seu nom. No respecten la Llei de Memòria Democràtica, però si permeten el tràmit de presumptes atemptats ecològics com les macrogranges i un total menyspreu a l'educació, la nostra llengua i al professorat; i per descomptat cap mesura de protecció del medi ambient i en són exemples el desgavell de les plaques solars (sense planificació) i el xec en blanc per legalitzar les construccions il·legals que s´han construït i es construeixen contra rellotge.

Els Homo sapiens incívics, totes aquelles persones que empren el transport públic de les Illes Balears, sigui TIB, SFM, maltractant els seients posant els peus a sobre i no respectant les normes, com és ara el fet d'escoltar música sense auriculars o menjar durant els trajectes. També fan un mal ús del transport públic. Crec que el transport públic no pot ser totalment gratuït. Els Homo sapiens del Consorci-SFM i TIB que malgrat que totes les queixes dels seus clients no fan cas almenys al que respecte a què els conductors saben català, la manca de seguretat als trajectes ( de fet pot passar qualsevol cosa durant el trajecte), ‘overbooking’ en certes dates com la festa del Mug a Sineu; per cert aquest dia els vagons anaven tan plens que la imatge dels trens coneguda des de Pakistan o l’Índia no tenen res a envejar. Bé, només mancava gent dalt dels vagons, però al temps...

Els Homo sapiens maleducats, embrutant els carrers de Ciutat, carreteres, camins i deixant les llaunes (quasi sempre cervesa però sobretot begudes estimulants) i trastos fora dels contenidors i, com no, llosques i més llosques per tot arreu (i això que les capses de cigarretes indiquen que fumar mata) i fent pols els plans de xoc del nostre batle de Palma, tan enamorat d'aquests plans de xoc.

Els Homo sapiens de parcs i jardins, molta gent jubilada està a l'espera de poder emprar un hort urbà a Ciutat, però ningú informa del temps que es poden emprar, si es renoven alguna vegada. El més trist és que hi ha espais dels horts que no s'empren. Hi ha un silenci total per part de l'Ajuntament de Palma. Ningú sap res de res.

Els Homo sapiens, no integrats a les Illes Balears. Molts fa anys que viuen a les nostres illes i no se’ls ha passat pel cap que una manera d'integrar-se és parlar la nostra llengua. La pregunta seria si realment volen, o bé no tenen capacitat per parlar-la? Crec que ambdues són certes. Malgrat tot, us animo a parlar la nostra llengua.

Els Homo sapiens renouers, siguin persones o maquinària com els creuers, els moters, les motos nàutiques (que les empren persones sense permís de cap mena), embarcacions particulars, embarcacions xàrters, etc. Tots aquests renous provoquen un efecte negatiu sobre les persones, peixos, cetacis, però sembla que les autoritats mirem cap a un altre lloc.

Els Homo i sapiens dels patinets i bicicletes que fan el que volen i per on volen. Anant en direcció contrària, a velocitats no permeses, no respectar semàfors, amb dues persones als vehicles, amb auriculars i parlant amb el mòbil. El pitjor de tot és que són persones joves i no en fan cas ni rectifiquen. I, per cert, algú ha vist policies de barri que ho controlin, a banda del control de la plaça d'‘Escanya’?

Els Homo sapiens d'aquest desgovern insostenible, pesseter i contrari al decreixement i segrestat per un partit que fa vomitera, antidemocràtic, contrari a la memòria històrica, a l'educació, a les institucions públiques, discriminador i segregacionista de la llengua. Aquest desgovern s'ha estimat més vendre les Illes i la seva llengua i cultura per fer cas a quatre bajoques replegats.

Els Homo sapiens que fan un mal ús del transport públic (TIB i SFM) i als que provoquen voluntàriament els incendis als contenidors de fems i a l'Albufera d'Alcúdia any rere any i amb molt mala idea procurant cercar els dies que fa més vent. Llamps pestes per a tots ells i elles.

Els Homo sapiens defensors del turisme de masses. Que no oblidin que el seu estimat turisme del tot inclòs és el responsable de l'esgotament dels aqüífers (salinització), de la contaminació de l'aire que respiram procedent dels cotxes, avions, jets privats, creuers i també ser líders en prostitució i brutor a les ciutats com Palma. Llamps i pestes per tots ells i elles.

Finalment, vull agrair als Homo sapiens, mallorquins i residents, que defensen la nostra llengua i cultura i tenen dos dits de seny i lluiten per les Illes en tots el sentit tant del punt de vista de responsabilitat com de sostenibilitat.