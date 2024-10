Les festes de MÉS

Fa unes setmanes poguérem llegir en premsa la iniciativa de Més per Menorca de proposar al Parlament el tràmit d’una llei contra les festes il·legals en els lloguers turístics. Una vegada més, Més per Menorca dona tota una lliçó als seus homònims de Mallorca, si bé ens hauríem de demanar com és que, ni ells ni els mallorquins gosaren dur a terme cap iniciativa semblant durant els 8 anys que, suposadament, governaren. Sigui com sigui, benvinguda sia la iniciativa, malgrat la tardança. Sembla ser que cap de tots ells s’assabentà al llarg de les dues legislatures passades quina era la realitat de barris com Son Espanyolet o Santa Catalina...

Em preocupen, però, dues coses. La primera d’elles, el suport parlamentari unànime a la iniciativa, inclosa la dreta extrema i l’extrema dreta. No deixa de ser sorprenent que després de fomentar el lloguer turístic i la gentrificació durant dècades ara vinguin a bé a posar una mica de seny en una activitat caracteritzada per les barbaritats en temes de normativa i regulació. Recordem, estupefactes encara, que s’han donat llicències de lloguer turístic a habitatges il·legalment construïts... Hi cap major esperpent?

La segona qüestió preocupant és que la llei, si mai arriba a aprovar-se, serà del tot inútil si no va acompanyada d’una adient dotació pressupostària, encaminada a crear un cos d’inspectors amb autoritat pública que treballi les 24h del dia els 7 dies de la setmana, així com d’establir l’obligatorietat de rebre atenció els veïnats per part de les policies locals, i crear dins aquestes últimes, unitats específiques per a tal fi, també en torns de 24h. S’ha de ser molt innocent per pensar que les festes il·legals i les seves tortures als veïnats es faran només de 8h a 15h de dilluns a divendres..., però de tot s’ha vist ja en el nostre Parlament.