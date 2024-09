El PP no ha passat la prova

Dimarts tres de setembre al Parlament de les Illes Balears el Partit Popular va permetre que el President de la cambra continués sent el Sr. Le Senne. Havia comentat en anteriors articles que el seu vot seria una prova de democràcia per part d’aquest partit i la Presidenta Prohens. No l’ha passada, amb la seva abstenció ha demostrat que no practica la democràcia en l’acció política.

Abstenir-se com va fer el grup parlamentari popular i mantenir la presidència en mans d’una persona que està investigada per un delicte d’odi, odi contra dones assassinades pels botxins l’any 1937, és una demostració coherent del seu tarannà, un partit de dretes, hereu del franquisme, que no condemna atacs a la democràcia com va fer aquest senyor de VOX.

Direu que era ben previsible, de fet se sorprenien algunes amistats quan els deia que confiava a tenir el vicepresident Sr. Rovira com a substitut a la Presidència. De totes les reaccions que hi ha hagut a aquesta abstenció us recoman la lectura de l’escrit de la Plataforma per la Memòria Democràtica, que de manera ferma, rebutja aquest fet i insta al Partit Popular a retirar la derogació de la llei de Memòria i Reconeixement democràtics de les Illes Balears que ha signat amb VOX.

No cal comentar les paraules de l’investigat Le Senne, quan com a agressor culpabilitza les víctimes, senyores Garrido i Costa, actitud de manual que coneixen totes les persones que estudien, atenen, tracten les violències masclistes.

El Partit Popular ha volgut minimitzar els fets, justificar «l’enrabiada» de la segona autoritat autonòmica, acceptar l’actitud impròpia d’un representant elegit que ha de ser digne del lloc que ocupa. Dignitat i decència que no han mostrat ni els diputats i diputades de VOX, ni del PP, ni el més mínim respecte cap a la memòria de les víctimes del franquisme injustament assassinades.

A més, llegim que la Sra. Prohens demana als portaveus dels grups parlamentaris que «rebaixin tensions», tranquil·litzin els debats... una actitud barruda, per ser suau, quan sap que qui més «tensiona» i fa renou és precisament el seu soci VOX i alguns dels seus companys diputats populars en les sessions plenàries.

Comença un curs parlamentari marcat per aquesta sessió del tres de setembre. Un President indigne continuarà dirigint els debats, una Presidenta del Govern autonòmic continuarà somrient, feliç amb ella mateixa, i contenta del seu pacte amb l’extrema dreta perquè no hi veu la diferència, coincideixen en massa coses, entre elles l’actitud antidemocràtica i violenta davant un adversari polític.

Continuarem sortint al carrer, les vegades que sigui necessari per mostrar el nostre rebuig dels violents, la nostra solidaritat amb les víctimes, per demostrar que sí que som demòcrates, respectuoses i plenament convençudes que la democràcia s’ha d’exercir cada dia, com a ciutadania i com a representants elegits a les institucions.