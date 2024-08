Anam errats de colonitzador

La Mallorca no renegada ni submisa batega més viva que mai. N’hi ha prou amb recordar les xifres massives de participació a les manifestacions en defensa de la nostra llengua i contra la massificació i sobreexplotació turística de la nostra terra, que hem vistes enguany.

No hi ha dubte que comença a esser transversal la sensació d’ofegor de molts de mallorquins en transitar per les nostres carreteres, en cercar estacionament a qualsevol lloc de l’illa, en cercar estendre una tovallola a qualsevol platja, en fer una volta a peu per les nostres places i avingudes principals.

Per mor d’això, i també perquè s’expressen en català i fan servir la bandera de Mallorca, tenc ben moltes de simpaties pel moviment emergit de la societat civil ‘Menys Turisme, més Vida’, que se fa ressò d’aquest sentiment popular i que adesiara fa accions de protesta a les nostres platges i als nostres carrers per mirar de posar límits a tant de desgavell.

Ara bé, també he de dir que he tastat un gust agredolç les vegades que sóc anat a fer caramull i a donar suport a les manifestacions contra la massificació: és el tuf antialemany que hi traspuen segons quins assistents. He sentit més d'un pic escometre qualque turista amb envestides personals, amb morros i mala cara, com "tourist go home" (turista parteix cap a ca teva, en anglès) o "raus" (cap al fora, en alemany). No podem perdre de vista que cada turista, personalment, no és més que un consumidor que compra el producte més assequible a la seva butxaca. La darrera cosa que se passa pel cap un turista és anar a colonitzar enlloc. Com jo mateix si un dia partesc posem per cas a fer turisme a Venècia. Per ventura hi aniré per colonitzar aquella ciutat italiana? Pots pensar!

El colofó de tota aquesta tendència va esser l'al·lota rossa desfressada d'alemanya que menava un indígena mallorquí, mudat amb el nostre vestit tradicional, fermat amb un vencís pel coll, que tantes de voltes va fer per les xarxes socials. El missatge era claríssim: els alemanys esclavitzen els mallorquins. «Alemanya colonitza Mallorca».

I no, senyores i senyors! No és Alemanya, la metròpoli que té Mallorca com una colònia de mala mort. És una altra metròpoli que tenim molt més a prop. I diré quina i per què:

Per començar, el principal touroperador alemany, que és la TUI, ha dit ja més d'un pic que és ben hora d'escoltar el clam del poble de Mallorca. I que som els mallorquins els qui hem de dir fins on és que volem arribar. Hi ha hagut cap veu empresarial ni política espanyola que hagi fet cas de la reivindicació mallorquina? No! Cap ni una!

A més, reparau com, per a investiments de quatre cèntims, com per exemple el trenet de Manacor a Artà, o per a ajudes als pares a l'hora de comprar els llibres dels al·lots en començar escola, l'Estado' diu que "no hay dinero" («no hi ha doblers»). Però en canvi, per abocar carretades de milions al port i, sobretot, a l'aeroport, l'Estado' va més que sobrat. Ben igual com no plany abocar milions i milions per a imposar-nos dessaladores, davant la sobreexplotació dels nostres aqüífers, per així poder continuar superpoblant-nos amb la substitució demogràfica planificada (i no immigració, que és una altra cosa totalment respectable) que du entre mans. Les xifres d’augment de població que patim a les Balears, on hem vista duplicar la població tan sols en mig segle, no s’esdevenen enlloc pus d’Europa.

L'Estado' borbònic, si volia, donaria facilitats als empresaris hotelers per a la sobreexplotació turística a altres redols de l'estat, per exemple a l'"España vaciada". I els imposaria restriccions urbanístiques o fiscals allà on ja anam saturats que no podem pus, com a Mallorca. L'Estado' té la paella pel mànec i fa anar l'oli allà on vol. De "libre mercado", quan no li convé, res de res! Qui no ho cregui, que miri la política de transporta que imposa Espanya a fi de separar València i Barcelona i fer de la ciutat del Túria una barriada de Madrid: a hores d'ara, així com molt bé ha explicat Na Txell Partal damunt un magnífic article que va publicar el passat 24 d’agost damunt Vilaweb, tan sols hi ha sis trenets diaris, de l'any tirurany, que han de menester més de tres hores, entre València i Barcelona. En canvi, entre València i Madrid, hi ha més de trenta trens diaris, que no posen ni una hora i mitja per fer més o manco la mateixa distància, posat que València se troba equidistanta entre Madrid i Barcelona.

Vénc a dir que l'Estado' fomenta allò que li interessa allà on li interessa. Si Espanya volia (i no Alemanya), aquí continuaríem comptant amb indústria i agricultura. I si Espanya volia, repartiria l'embafada turística entre aquí i l'infinitat de quilometres de costa sense explotar que té la seva península. Però no li interessa. Ja li va bé que Mallorca sigui el seu Hawai, la seva colònia turística perfecta.

Per mor de tot això, digau-me quina potència és, si no és Espanya, que, en dues dècades, ens ho ha esfondrat tot: agricultura tradicional, indústria, petit comerç, equilibri demogràfic, sostenibilitat lingüística i cultural, tot! Amb la mateixa acció de govern que duen a terme tots els successiu governs d’Espanya, tant si se diuen «de dretes» com «d’esquerres», ja fa mig segle que aquest estat demostra que, aquí, només hi vol turisme, turisme, turisme! I especulació immobiliària. Res pus. Colonialisme pur i dur. Colonialisme de manual. Així és que és el regne borbònic espanyol (i no la república federal alemanya), que ens té com una colònia turística d'explotació intensiva i exclusiva. Alerta a errar-nos de colonitzador a l'hora de dir prou a la massificació i a la sobreexplotació turística.