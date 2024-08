Limitar la compravenda d'habitatge per part de no residents és possible

Un fantasma recorre Europa... el fantasma del comunisme! van escriure Marx i Engels en ple segle de les revolucions proletàries. Avui a Mallorca -i al conjunt de les Illes Balears i Pitiüses- ben bé podríem parafrasejar-los tot escrivint que el fantasma que recorre les Illes és l'especulació immobiliària. És un dels signes del segle de les revolucions de les elits, dels molt rics, del capitalisme atroç.

Especulació immobiliària és sinònim d'explotació de les classes subalternes, de proletarització del jovent, d'ascensors socials avariats, i de passarel·les dinamitades per accedir al club de les vaporoses classes mitjanes. En fi, és la negació al dret humà de tothom a un habitatge digne. És un component essencial del constructe social de turistificació expropiadora de drets.

No és d'estranyar, doncs, que la primera demanda del manifest de la gran mobilització del 21 de juliol de ‘Menys turisme, Més vida’ fos la següent: «L'habitatge, dret garantit. Implantar mesures reals per treure l'habitatge del mercat i que tothom hi pugui accedir: per exemple, regular la compra-venda d'habitatge a no residents, establint requisits com un temps mínim de residència; polítiques actives d'increment del parc públic d'habitatge apostant per la rehabilitació i/o canvis d'usos en contextes de planificació i reconversió urbanístiques; promoció d'habitatge assequible amb promotors socials i cooperatius».

Una demanda que la seva aplicació és qüestió de voluntat política. I, com és sabut, aquesta voluntat política és qüestió de correlacions de forces, fonamentalment, de la disputa de forces expressada amb la mobilització social. Sense conflicte, gairebé tot és impossible, excepte les revolucions de les elits.

Ara bé, en aquest combat contra l'especulació immobiliària hi ha un àmbit de confrontació especialment volgut pels lobbies de l'especulació: el del Dret, el de la legalitat, el del que es pot i no es pot fer segons les normes d'aplicació. En moltes ocasions, les elits elaboren un «discurs jurídic» que és de part, i el converteixen en la «veritat revelada del Déu Mercat». Pel que fa a l'especulació immobiliària, un cas paradigmàtic és el de regular la compra-venda d'habitatge a no residents. La seva suposada impossibilitat legal ha esdevingut en una mena d'ecumenisme. Però, és fals.

Per això, té tant valor que l'Observatori DESCA -que, per a qui no ho sàpiga, és un centre per a la defensa dels Drets Humans que concentra els seus esforços en desmuntar la percepció devaluada dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA)- hagi elaborat i publicat dos informes que avalen la restricció de compravenda d'habitatges per a ús especulatiu o turístic. Fent, per cert, referència a les Illes Balears, es conclou que «la mesura de limitar la compra-venda d'habitatges a no residents, que hauria d'acompanyar-se d'altres com la declaració prèvia a la transacció, eines d'inspecció i un sistema sancionador, seria conforme a l'ordenament jurídic». És legal, amb la mobilització cal fer que sigui possible!