'Esportistes conegudes mundialment'

Aquests dies, tot mirant els Jocs Olímpics, segur que hem sentit, en algun mitjà, que Simone Biles, Alèxia Putellas, Maggie Steffens o Barbora Krejčíková són, en gimnàstica, futbol, waterpolo i tennis, respectivament, esportistes conegudes *a nivell mundial. Aquest ús de la locució a nivell, però, és admissible per la normativa? És a dir: els diaris, les televisions i les ràdios fan bé de parlar de qui és millor *a nivell esportiu o de quin esdeveniment atrau més públic *a nivell televisiu? La resposta, com indiquen els asteriscs a què ja us tenim acostumats, és que no: la locució a nivell apareix als diccionaris i a les obres normatives (per tant, no és inadmissible per ella mateixa), però sovint se n’abusa, o bé s’usa en un context inadequat i amb un significat que no és el que tocaria.

Així, mentre que sí que podem dir que Quan va saltar de la barra, la gimnasta nord-americana va fer tres tombarelles per arribar a nivell de terra, no seria adequat afirmar que, *A nivell visual, la cerimònia d’obertura dels Jocs va quedar deslluïda. Això passa perquè la locució a nivell només té, en principi, un sentit espacial i designa, com ja indica la fitxa 37/6 de l’Optimot (un recurs del qual ja parlarem més endavant), «una posició al mateix pla horitzontal que el punt de referència representat pel seu complement». És a dir: podem parlar de construccions a nivell del mar o a nivell de terra, però no podem emprar aquesta locució amb sentit figurat.

Quines alternatives tenim per substituir aquesta expressió quan volem indicar un sentit figurat? D’entrada, podem emprar expressions com ara a escala, respecte a, en l’àmbit, en el terreny o en el camp, segons el context. És el que necessitaríem quan volem dir que algú destaca en el terreny o en l’àmbit de l’esport (o *a nivell esportiu), per exemple, o que, des del punt de vista tecnològic (i no *a nivell tecnològic), hi ha hagut grans avenços, també, en el món de l’esport. Alhora, podem fer servir preposicions (com a, dins, en, entre, per a), conjuncions, adverbis o fins i tot adjectius. En aquest sentit, podríem dir, com al títol de l’article, que hi ha esportistes conegudes mundialment (no *a nivell mundial), que la cerimònia d’obertura va quedar deslluïda visualment (no *a nivell visual) o que els problemes mediambientals (i no *a nivell mediambiental) del riu Sena han fet que s’hagin hagut de suspendre els entrenaments que hi havia programats.

Mentre mireu els Jocs i penseu qui té més possibilitats d’aconseguir medalles en els esports d’equip o en els esports individuals, també podeu plantejar-nos consultes de llengua i fer-nos les arribar a l’adreça galmic@uib.cat: les recollirem i en parlarem als propers articles.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)