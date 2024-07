Canviem el rumb, posem límits al turisme! És el lema que aglutina a més de vuitanta entitats, associacions, sindicats, federacions...que donen suport a la Plataforma Menys Turisme, Més Vida i la seva convocatòria a la ciutadania a sortir als carrers de Palma el pròxim diumenge 21 de juliol. Hi serem moltes persones de tots els indrets de Mallorca que volem respondre a aquesta crida

Els motius d’aquesta convocatòria els expliquen molt bé al vídeo de la roda de premsa de divendres 5 de juliol, el trobareu a aquest mateix mitjà, multituds de raons especifiquen, totes aquelles que ara us vénen al cap si hi pensau.

Aquests dies que es compleix el primer any dels governs autonòmic i insulars, haureu vist les entrevistes als mitjans de comunicació de les presidències respectives. Margalida Prohens, Llorenç Galmès a Mallorca. Un any atípic, per una banda acabant els projectes iniciats a l’anterior legislatura o aturant-los en alguns casos, recordeu la famosa supressió del carril VAO del Sr Galmès? Ara diu que no hi està en contra, que el vol «diferent»!

La senyora Prohens molt feliç de si mateixa, reconeix que molta gent li demana que posi límits... ja no recorda les seves furioses intervencions en el Parlament, a l’anterior legislatura, parlant de turismofòbia, de «cosa de quatre ecologistes»... responent a les propostes del Govern d’esquerres. Ara sempre que pot acusa els vuit anys anteriors de tots els mals actuals, com si no haguessin existit governs del PP amb les seves lleis desenvolupistes.

La manera de fer de la Presidenta és per una banda dir que escoltarà a tothom, insisteix TOTHOM!, i per altra respondre als seus amb un decret que amnistia les il·legalitats en sòl rústic i castiga a aquells que ho feren bé en el passat, complint les lleis. Recollirà totes les propostes, que enviaran a un web, i que el responsable de la Fundació Impulsa, senyor Riera ordenarà i analitzarà... Pensa que així aconseguirà «canviar el rumb»? La seva pràctica de fer discursos i mentre aprovar una amnistia per les il·legalitats al sòl rústic, ens mostra la seva hipocresia.

Sí que és cert, és que la ciutadania en general està disposada a sortir als carrers no només a Mallorca, també a Formentera, Menorca i Eivissa, com han fet a les set illes Canàries, i a Màlaga, a València, a Barcelona... Un malestar, que ja arriba a altres indrets europeus.

No serà fàcil fer un canvi de rumb, no és cosa de quatre dies, de quatre anuncis guapos als mitjans de comunicació. Una etapa de transició d’un model a un altre requereix una hegemonia social que no és només anar a les manifestacions, s’hauran de plantejar mesures concretes que afectaran els guanys d’aquells que són insaciables i no volen límits als seus beneficis.

Mesures a mitjà i llarg termini que no podran ser aplicables per «voluntat» del govern autonòmic. Límits als vols privats? Als vols comercials? Asseure a grans empreses estatals a parlar-ne, com AENA requerirà diàleg amb institucions estatals que ara per ara, el govern del PP en minoria no sembla estar-hi disposat. Límits i regulació dels cotxes de lloguer ?-els més barats de l’Estat! No serà fàcil quan els empresaris majoritaris insisteixen en la llei del mercat com a única norma.

Hem de parlar igualment de mesures laborals, de repartiment del treball, de jornades reduïdes, de formació, heu escoltat els representants de la patronal? Els sindicats estan ben disposats al diàleg, amb consciència de les dificultats que durà un canvi de rumb, així ho expressaren al Primer Congrés de Turisme de la Societat Civil del proppassat 26 de juny. Recordeu les paraules de la representant de la patronal hotelera Sra. Frontera?

Experts de moltes disciplines eren a aquest Congrés i recordaren els estudis fets, que no hem de començar de zero com reclama la Presidenta Prohens.

No serà fàcil canviar el rumb, és cert però sí que serà més avinent contribuir-hi amb les nostres possibilitats, sortint al carrer diumenge 21 de juliol, a les set de l’horabaixa, aquí a Ciutat. Amb la mobilització social continuada mostrarem que som conscients de la nostra realitat i la volem transformar per un futur més just, més sostenible, més igualitari per a les generacions futures. I un futur sense violències masclistes, de l’anterior article a aquest ja són 21 les dones assassinades, no ho podem oblidar!