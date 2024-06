Hem de canviar el rumb, però el timó el té en Pedro Sánchez

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha convocat la manifestació 'Canviem El Rumb: posem límits al turisme', per al diumenge 21 de juliol a les 19 hores a l'Estació Intermodal de Palma. Les reclamacions de les entitats que la integren són tan evidents com necessàries: «l'accés a un habitatge digne, el fi de l'especulació immobiliària, la gentrificació i l'expulsió veïnal, la millora dels serveis públics, feina decent i ben remunerada, la conservació i regeneració dels espais naturals i el respecte per la nostra cultura i la nostra llengua». Però, de qui depèn en realitat la solució de tots aquests assumptes? Anem-hi a pams.

La dificultat per accedir a l'habitatge és el resultat d'un conjunt de causes:

- L'allau immigratori, que fa pujar la demanda i els preus. Com és sabut, el control de la immigració se'l reserva l'Estat espanyol.

- L'arribada en massa de compradors i inversors estrangers, que hi especulen i hi fan negoci. Hi ha territoris de la Unió Europea, com les illes Åland, Malta o Dinamarca, que tenen reconeguda la restricció de venda a no residents, però el govern espanyol es nega a sol·licitar-ho per a les Balears.

- El lloguer turístic il·legal en plurifamiliars, impossible de controlar amb una plantilla d'inspectors ínfima i desbordada. No oblidem que les Balears són a la coa en treballadors públics de tots els sectors, degut a l'infrafinançament a que ens sotmet el Govern espanyol de torn.

La qualitat dels serveis públics depèn igualment del sistema de finançament autonòmic, que penalitza sistemàticament les Balears, i de les inversions de l'Estat espanyol. Segons les balances fiscals publicades pel Ministerio de Hacienda, el 14,2% del PIB balear se'n va cada any cap a Madrid i ja no torna, un percentatge que l'any passat va suposar 5.227 milions d'euros.

Per generar feines decents i ben remunerades cal diversificar el model productiu, incentivant la creació d'empreses i indústries, ajudant a l'exportació, destinant fons públics a l'agricultura, etcètera. Amb l'espoli fiscal espanyol que patim, i un règim fiscal que reclamam des de fa tres dècades boicotejat per Madrid, el canvi de model és impossible.

La regeneració dels espais naturals també penja d'un canvi global del model econòmic que no ens empenyi a la depredació del territori. Però les institucions locals i autonòmiques no tenen el poder polític i econòmic necessari per emprendre una reforma d'aquest calat.

I finalment, ha quedat sobradament demostrat que el respecte per la nostra cultura i la nostra llengua només ens el guanyarem quan disposem d'un Estat propi. Després de mig segle de la mort de Franco, amb governs espanyols i autonòmics tant del PP com del PSOE i satèl·lits, la llengua i la cultura pròpia de les Balears es troben en la pitjor situació de la història.

Hem de menester un canvi de rumb, i tant. Però ja és ben hora que els que anam dins la barca mirem cap enrere i ens adonem que el que du el timó és Pedro Sánchez, com abans el van dur González, Aznar, Zapatero i Rajoy. Ho hauríem de tenir ben present a l'hora d'assenyalar culpables i exigir solucions. És una veritat incòmoda per als polítics que tenim, acovardits i submisos, però si no l'afrontam ni obram en conseqüència, el timoner ens continuarà duent cap a l'abisme.