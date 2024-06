No és així senyora Prohens, no és així

No és així senyora Prohens, Presidenta del Govern de les Illes Balears, com aconseguireu respecte i credibilitat de la ciutadania, ja no d’aquelles persones que no us votàrem, ara fa un any, tampoc dels que sí que ho feren i creien sincerament que seríeu qui solucionaríeu els problemes de les nostres Illes.

Senyora Prohens, Marga, per a les vostres amistats, familiars i alguns mitjans de comunicació, acceptàreu els vots del partit VOX per aconseguir governar aquesta autonomia nostra, tan minsa, tan necessària de governants que creguin en ella. Coneixíeu ben bé qui són els seguidors del Sr. Abascal aquí. No féreu cap mal gest, ja us anava bé aquest suport i la signatura dels cent punts del document conjunt de la vergonya.

Aquesta setmana del primer aniversari al Consolat de Mar, us haguera agradat viure-la de festa i celebració, però hem viscut una vertadera ignomínia al Parlament, seu de la sobirania popular, pels gestos violents, masclistes, d’aquell que no sap presidir-la, gestos antidemocràtics que han voltat per tots els mitjans audiovisuals estatals, públics i privats.

El fet d’esqueixar la foto de n’Aurora Picornell i les Roges del Molinar, expulsar les dues diputades del Ple, senyores Garrido i Costa membres de la Mesa, no és fruit d’una enrabiada espontània com deia el senyor Le Senne, covardament i hipòcrita, és una mostra d’allò que és i sent realment, una ideologia llibertària, segons la mateixa definició, que rebutja la democràcia, que justifica el franquisme, com ha escrit ell mateix.

La ciutadania demòcrata d’aquestes illes nostres ja ho han dit als carrers i a les xarxes, ha de dimitir una persona que no sap ostentar el càrrec institucional de la presidència de la seu de la sobirania popular, que requereix respecte cap als membres de la cambra autonòmica sigui quina sigui la seva ideologia.

Per això senyora Prohens, no és així com hauria d’haver respost el seu partit, els seus portaveus, ni vos al president del Parlament. Feia pocs dies que havíeu fet unes declaracions en defensa d’una diputada de VOX que va plorar a una Comissió parlamentària. Dèieu que us sentíeu solidària amb les dones que en política pateixen el masclisme d’altres companys... Perquè callàreu vergonyosament i no defensàreu de l’atac a les diputades socialistes Garrido i Costa, membres de la Mesa? No es pot sortir en defensa d’una i callar respecte a altres dues, això només ho fan les persones de dretes que no creuen en la igualtat però «queda bé» semblar que sí, que hi crèieu, per argumentar contra l’adversari.

Record la vostra agressivitat contra la ministra d’Igualtat Irene Montero, a l’anterior legislatura, quan éreu diputada al Congrés i li estampàreu allò que els seus mèrits eren fruit de les relacions amb el macho alfa Pablo Iglesias... Una agressivitat que deguéreu aprendre de les vostres mestres i companyes Cuca Gamarra i Maria Salom, en saben molt de menysprear les esquerres.

Sra. Prohens, no és així com hauríeu d’haver «amonestat» al Sr. Le Senne en el vostre discurs del dijous 20 de juny, les vostres paraules de «no es pot menysprear les víctimes, i menys si foren assassinades»... resultaren falses, buides, perquè no és un menyspreu el que es va viure, és un atac violent d’una persona antidemocràtica que proposa la derogació d’una llei, la 2/2018 de Memòria i Reconeixement democràtics, que esteu ben disposada a votar.

No és així Sra Prohens com s’hauria d’haver reaccionat a l’agressivitat del senyor Le Senne, tan mal educat, tan groller. El silenci de la Consellera Cirer, de la Directora de l’Institut Balear de la Dona, en lloc de sortir a defensar les dues diputades, membres de la Mesa, és una demostració ben clara que la defensa de la igualtat real de les dones a la nostra societat no entra en l’acció política quotidiana del vostre Govern.

No és així, senyora Presidenta, com hauríeu d’haver reaccionat si de bon de veres creieu en la democràcia, en el respecte a les institucions. Mai havíem viscut aquí una agressivitat, una violència masclista institucional com la que visquérem dimarts, mai havíem vist tanta grolleria en seu parlamentària.

El vostre silenci, la continuïtat del suport al senyor Le Senne ens demostra que us sentiu ben còmoda amb aquest pacte, perquè sou iguals, segurament crèieu que heu fet bé i és així com voleu continuar.